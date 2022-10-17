批柯文哲忙輔選「太可惡」 阮昭雄怒轟︰有事副市長無事柯文哲

台北暴雨成災，市長柯文哲第一時間仍在南投、台中輔選，令台北市議員阮昭雄怒批實在太可惡。（翻攝阮昭雄臉書）

2022/10/17 15:48

〔記者鄭名翔／台北報導〕尼莎颱風外圍環流挾帶豪雨，台北市昨日災情高達208件，但市長柯文哲至晚間才取消輔選行程北返勘災，遭撻伐仍強調一切均有SOP，首長坐鎮只是作秀；對此，台北市議員阮昭雄怒批，北市長期以來「有事副市長，無事柯文哲」，面對重大災害首長理當坐鎮關切，但當市民受災叫苦連天時，柯文哲還在南投喊凍蒜，實在「太可惡」。

阮昭雄表示，領導者最重要為「態度」，而台北市光昨天就有高達208件災情，包括水位暴漲、土石崩塌、淹水倒灌、民眾受困、大量車輛泡水等，台北市政府誤判災害情勢、延遲預防通知，SOP失靈造成人民財產損失，根本是人為疏失。

阮昭雄指出，災害發生時，首長顧著輔選就是不對，但柯文哲卻硬扯首長坐鎮是「大呼小叫、耍官威」，然依據法規，台北市開設一、二級災害應變中心時，由市長兼任市級指揮官，主持工作會報、督導市災害應變中心整合運作、發布重大防救災訊息、勘查重大災情，柯文哲稱回來只是在作秀，可能是沒看清楚SOP。

阮昭雄怒批，「有事副市長，無事柯文哲」已成台北市常態，首長雖非專業救災人員，但面對重大災害就須在現場，或透過媒體表達關注，此為基本態度，也是民主社會中地方首長應有作為，然而當台北市民受災叫苦連天時，柯文哲卻在南投握手喊凍蒜，實在「太可惡」。

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