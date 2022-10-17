依慣例賀電中共「20大」 朱立倫：反對台獨和一國兩制

中共「20大」昨日於北京開幕，對於國民黨拍賀電表達祝賀，國民黨主席朱立倫今天在新竹縣受訪重申，賀電是依照慣例，該黨仍強調三大任務，包括反對台獨、反對一國兩制！（記者廖雪茹攝）

2022/10/17 16:10

〔記者廖雪茹／新竹報導〕中共「20大」昨日於北京開幕，對於國民黨拍賀電表達祝賀，國民黨主席朱立倫今天在新竹縣受訪重申，賀電是依照慣例，該黨仍強調三大任務，包括反對台獨、反對一國兩制；他批評「民進黨只會在那邊所謂的動用政治手段」，執政迄今，ECFA（兩岸經濟合作架構協議）、海基會、陸委會也都是繼續！

朱立倫表示，「我們的立場都非常清楚，就是捍衛中華民國，任何破壞中華民國，包括反對台獨，也包括反對一國兩制，這都是我們台灣主流的民意；但是我們還是希望兩岸持續的和平持續的交流，所以在台灣我們應該持續交流對話，能夠減少任何戰爭的風險，能夠避免任何的衝突。」

朱立倫接著批評，「其實我要講實話，民進黨只會在那邊所謂的動用政治手段，否則民進黨執政到今天為上，為什麼ECFA（兩岸經濟合作架構協議）還是繼續啊、海基會也是繼續啊、陸委會也是繼續啊！我們還是希望兩岸持續溝通交流。」

對於中共總書記習近平在大會上重申不會放棄以武力統一台灣，有立委質疑國民黨沒有譴責反而賀電？朱立倫受訪表示，「我們依照慣例，我們沒有任何特別的地方，但是我們還是強調我們的立場，三大中心任務：捍衛中華民國，守護民主自由，維護兩岸區域和平。」

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