黃珊珊自稱發想防疫旅館 王必勝：當時各縣市都有相關規劃

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，防疫旅館為集中檢疫所的延伸，而集中檢疫所就是由石崇良發想，當時不只台北市，各縣市也都有防疫旅館相關規劃。（指揮中心提供）

2022/10/17 15:35

〔記者林惠琴／台北報導〕無黨籍台北市長候選人黃珊珊出新書，自稱發想出防疫旅館，遭民進黨台北市長候選人陳時中批評「剽竊」，提到防疫旅館一開始的構想和規劃，是出自衛福部次長石崇良。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，防疫旅館為集中檢疫所的延伸，而集中檢疫所就是由石崇良發想，當時不只台北市，各縣市也都有防疫旅館相關規劃。

針對「防疫旅館」是誰原創的爭議，王必勝今日於指揮中心記者會被問到時表示，這些事情，自己從頭到尾都有參與，且是非常深入地參與，記得很清楚，2020年1月27日石崇良接到時任指揮官陳時中的命令，因應武漢班機來台要準備檢疫空間，請他規劃，後續29日就徵用烏來檢疫所。

王必勝提到，自己當時也去了很多地方，包含林口、陽明山等地，還沒有看到其他國家有集中檢疫所這樣的作法，是台灣比較特殊的模式，特色為一人一室，有衛浴，並有醫護處理醫療或健康照護相關事務，同時有警察維持秩序，過程運作順利，也在各階段發揮作用。

王必勝指出，不是所有人都要住在集中檢疫所，因此這個想法後續就衍生出防疫旅館，防疫旅館都有參考集中檢疫所的指引，只是做一些變化，且據悉在那個時間點，各縣市都有在進行相關規劃，但大家都不太敢說出來，畢竟當時與現在的觀點差很多，對於病毒還不了解也都很擔心，不希望病毒侵入社區，若附近有收住檢疫的人，會引發民眾憂心。

王必勝就提到，一開始集中檢疫所沒有什麼人敢提，武漢包機旅客回台，本來要收到陽明山檢疫所，結果台北市政府提前公布消息，引起當地居民很嚴重地抗議，進而改收到新北烏來、林口及台中西屯等地。

王必勝認為，從整個過程來說，不是什麼發明，與其要說是發明，應該是說有落實執行，「我想這樣的說法是比較好一點」。

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