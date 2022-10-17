藍營猛質疑疫苗採購缺失 王必勝駁：沒有護航問題

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（指揮中心提供）

2022/10/17 15:48

〔記者邱芷柔／台北報導〕選戰倒數，藍營再度質疑「疫苗採購」缺失，並將矛頭指向「都發生在陳時中任內」質疑陳護航高端，要求陳時中應退選負責。對此中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今在疫情記者會上直言，疫苗採購的主責單位是指揮中心，他有必要針對疑義的部分再次說明，並搬出五張圖卡澄清，強調「沒有護航問題」。

首先，針對高端採購金額，王必勝說，網傳高端疫苗一劑1000多元是不實訊息，不知道怎麼算來的，數字本身是錯誤的，當然更沒有所謂價差的問題，「買了多少就是多少，哪有什麼價差的問題？」

其次，對於高端逾期罰款，王必勝強調，都是依契約規定辦理，除了計罰每日期違約金，廠商逾期30日以上仍未能履約的計罰，也已於今年3月24日驗收時，依契約規定計罰完成，「這都是6、7個月前就做完的事，沒有所謂護航的問題」。

王必勝也提到高端疫苗的保護效益報告，他表示，高端疫苗去年通過EUA（緊急使用授權），食藥署就要求1年內要檢送國內外疫苗保護效益報告，高端公司在今年7月時就依限期繳交國內外疫苗保護效益報告，食藥署審視過後要求補充資料，等收到補件刻正要求高端補充相關資料，待收到補件再繼續審核作業，補件期限是10月底，待審議後會再提出報告跟大家說明。

同時，王必勝也重申，疫苗採購公文「保存」及合約「保密」的差異。他表示，「保存年限」指的是公文，考量採購公文重大性，將公文「保存年限」最長者訂為30年，未滿30年不得銷毀，並非解密年限。其中公文應以「密件」為之，指的是公文處理、傳送過程應採取的保護措施。

至於「保密期限」是疫苗探購合約內容屬商業上承諾的應保密事項，與各廠商契約應保密期間長短不同，契約保密年限屆滿後便可對外公布合約內容。衛生福利部部長薛瑞元在10月6日於立法院財政委員會中，也向立法委員說明各疫苗廠商同意於國會揭露各該疫苗合約的保密年限，「沒有所謂保密30年的問題，這已經是非常明確。」

對於COVID-19疫苗採購審計相關說明，王必勝說，今天審計長陳瑞敏在財政委員會接受質詢提到，COVID-19疫苗採購依照特別條例進行緊急採購，審計部尊重特別法的規定，審計部也善意提醒針對此類疫苗採購，現行《傳染病防治法》或《採購法》無彈性做法，目前工程會已著手規劃修正。

王必勝說，審計長也表示，採購疫苗涉及人民生命健康安全，要遵守商業合約規定，衛福部已承諾合約保密期限過後就可公開，審計部方面是尊重衛福部。

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中央流行疫情指揮中心今指網傳高端疫苗一劑一千多元為不實訊息。（指揮中心提供）

指揮中心今說明高端逾期罰款已於今年3月24日完成。（指揮中心提供）

指揮中心今說明高端已於今年7月繳交保護效益報告。（指揮中心提供）

疫苗採購公文「保存」及合約「保密」說明。（指揮中心提供）

COVID-19疫苗採購審計相關說明。（指揮中心提供）

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