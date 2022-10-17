恐怖！男駕車時速97公里狂飆撞死迴轉騎士 高院改判8月須入獄

賴男以97公里高速駕車狂飆撞死迴車騎士，一審輕判6月，可易科罰金，檢方質疑判決過輕，提起上訴，高院改判賴男8月徒刑，必須入獄。可上訴。（記者楊國文攝）

2022/10/17 16:22

〔記者楊國文／台北報導〕賴姓男子去年1月中午駕車以高達97公里的時速在宜蘭縣冬山郷一處道路狂飆，恰巧陳姓機車騎士從路邊跨越變換車道欲迴車，兩車發生猛烈碰撞，致陳男傷重不治，一審以賴男符合自首規定予以減刑，輕判6月徒刑，得易科罰金18萬元，但檢方質疑判決過輕，提起上訴，高等法院認定檢方上訴有理由，改判賴8月徒刑，必須入獄，不得易科罰金。還可上訴。

判決指出，賴姓男子今年1月26日12時43分，以高達97公里時速駕駛轎車經過宜蘭縣冬山鄉一處道路時，陳姓機車騎士因未注意賴男轎車駛來、及連續變換車道迴車，而和賴男轎車發生猛烈碰撞，造成陳男全身多處骨折，經緊急送醫後仍不治。

事發後，賴男向到場處理車禍的員警坦承是肇事者，並表示願接受法律制裁。陳男家屬對賴男提出過失致死罪告訴。

檢警將全案送請鑑定，鑑定結果認定陳男從路起跨越禁止變換車道，且連續變換車道，又未注意賴男直行車應讓其先行，是全案肇事主因，至於賴男在限速70公里時速的道路以高達97公里時速狂飆，則是肇事次因。

宜蘭地院法官許乃文審理認為，賴男符合自首減刑規定，犯後態度良好，且有意和陳家和解，只因賠償金額差額過大，而未能達成和解，因此輕判賴男6月徒刑，得易科罰金18萬元。

不過，宜蘭地檢署認為判決過輕，賴男當時以97公里時速超速行駛肇事，致陳男喪失寶貴生命，危害性大，一審僅判決6月徒刑，顯然違反比例原則和罪刑相當原則，上訴高等法院。

高院審理認為，考量賴男在一般道路以97公里高速行駛，因未注意車前狀況而肇事，導致陳男傷重不治，並造成家屬無可彌補的傷害，加上直到高院宣判前均未達成民事和解，一審僅判刑6月，得易科罰金，確屬過輕，因此改判賴男8月徒刑，必須入獄，不得易科罰金，可上訴。

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