台北3候選人拚勘災 黃珊珊：同舟一命不需互相找麻煩

無黨籍台北市長候選人黃珊珊今至陽明山上勘災。（圖由黃珊珊競選辦公室提供）

2022/10/17 15:31

〔記者鄭名翔／台北報導〕無黨籍台北市長候選人黃珊珊今取消競選行程，前往受暴雨摧殘的陽明山勘災，受訪時表示，台北市近年來因應極端氣候打造韌性城市，已可見成效，未來仍會持續改善，至於部分靠山區、水域住宅排水管須再重新設計，避免無法排水而溢出。黃珊珊強調，勘災是為看到問題而設法解決，並非互相指責，面對災害大家都是同舟一命，不需相互找麻煩。

黃珊珊昨晚先至內湖區康樂隧道關心邊坡坍方導致道路中斷情形，並取消今日競選行程，早上先前往因暴雨導致土石流頻傳的陽明山上了解當地情況。

對於此次暴雨導致台北市各處災情頻傳，黃珊珊認為，極端氣候將成未來常態，近年來台北市政府致力打造韌性城市，目的不在期待災害不來，而是當面臨災害時足以承擔，過去遭逢強降雨經常到處積淹水，如今滯洪池發揮功能，防洪及邊坡安全也努力改善，於此次大雨都有收到成效，例如過往內湖區內經常崩塌處經維護巡檢後，未傳災情，此就是一部分的進步，後續還可再加強改善。

黃珊珊表示，鄰近山區的住戶因雨勢太大導致排水管無法負荷，外溢淹沒1樓，先緊急向區公所調沙包解決個別問題，但面對如此強降雨，並非任何工程方法可解決，因此未來在山區、河邊、水溝邊的建築在排水管設計上都需做改善。

黃珊珊強調，勘災目的在於看到問題並設法解決，而非互相指責，尤其面對災害時，大家都是同舟一命，不需相互找麻煩。

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