北捷開罰身障者「吐痰抹扶手桿」 監委調閱監視器調查

監委王幼玲。（資料照）

2022/10/17 15:30

〔記者謝君臨／台北報導〕台北捷運往淡水方向列車日前發生旅客衝突事件。北捷發布新聞稿表示，該衝突事件是1名身心障礙男子於車廂內吐痰並塗抹扶手桿，其他旅客制止時產生糾紛，北捷已對該男子開罰。不過，監委王幼玲、高涌誠調閱現場監視器影像後，認有進一步瞭解之必要，已申請自動調查。

2位監委表示，經檢視監視器影像，發現該男子其實是在車廂座位上拉下口罩約1秒鐘，以右手食指沾嘴巴，隨即戴好口罩，右手食指和拇指不斷搓揉約20秒後，右手扶座位旁邊的扶手，站在他正前方的女子見狀，拿出1瓶不明液體噴灑男子右手和扶手，對此男子沒有反抗。

2位監委說，約2分鐘後，男子重複短暫拉下口罩、手指沾嘴巴的動作，此時女子持手上的不明液體朝男子臉部、眼睛噴灑，且不斷怒罵，男子先是摀住眼睛、敲擊自己頭部，接著以雙手推車廂內旅客，旅客驚惶逃避，一名老翁試圖以雨傘攻擊男子，女子搶過雨傘，不斷對男子攻擊，男子抓住雨傘抵禦。

2位監委指出，列車抵達士林站後，男子衝出車廂，之後被站務人員帶到捷運站大廳，於大廳詢問處前方，男子突然加快腳步向前，女子見狀朝男子眼睛噴灑不明液體，捷運清潔人員被不明液體波及，不斷以手在臉前揮舞，北捷站務和保全人員全程在旁，並未採取相關措施。

2位監委說，究竟北捷員工有無接受處理類似事件的教育訓練？若有，相關教育訓練是否完善？北捷對於類似事件的處理，是否應採取更積極的措施，以確保員工及其他旅客安全？媒體大幅報導旅客驚惶逃避，但北捷僅對外發布新聞稿說明開罰男子吐痰行為，未完整說明事情始末，是否造成民眾對身心障礙者的偏見？實有深究之必要，將深入調查。

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