國教署推全英語AP數位課程 高中生領先學習大學課程

教育部。（記者張維真攝）

2022/10/17 15:49

〔記者張維真／台北報導〕為提升高中學生英語力與國際競爭力，國教署自111學年度推動「全英文AP數位課程」，學生修課期滿便能取得修業證書，經過考試後也能取得大學先修學分，有助於學生未來順利銜接國外大學。

國教署今（17日）表示，為了推動雙聯學制並落實僑校間的交流工作，從111學年度開始推動國內高中選讀外僑學校學分，計畫率先由新竹美國學校開設「環境科學數位AP課程」，提供台北市立中正高中、嘉義高中、基隆高中及新竹女中學生開放選修。

AP（Advanced Placement）課程即為學術程度幾乎同等於大一的大學先修課程。「全英文AP數位課程」由新竹美國學校外師授課，進行全英語沈浸式教學。這次開辦「環境科學數位AP課程」則是希望能夠讓學生藉由科學原理、概念、方法，辨識分析自然和人為的環境問題以及相關風險，並進一步了解解決方案、預防措施等。

國教署表示，學生修課期滿就能取得新竹美國學校頒發的修業證書，經過考試後也能取得大學先修學分，有助於學生未來順利銜接國外大學。

新竹美國學校校長Darin Murphy表示，非常高興能夠開設由Kloppers老師教授的AP環境科學線上課程，提供高中生選修，同時也讓台灣學生有機會體驗外僑學校課程。此外，參與該計畫的中正高中校長江惠真表示，今年暑假透過國教署進行相關計畫導入，開設AP環境科學的課程，學生受益良多。

國教署表示，期望能邀請更多外僑學校參與，未來也會持續投入資源，擴充國內高中與外僑學校合作量能，進而提升學生英語力與國際競爭力。

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