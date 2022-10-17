批蔡賴酸「媽媽市長」 朱立倫：爸媽照顧全家人精神如同父母官
2022/10/17 15:44
〔記者廖雪茹／新竹報導〕國民黨主席朱立倫今天到新竹縣，為爭取連任的縣議員候選人蔡志環站台時，批評總統蔡英文和副總統賴清德到台中，竟然要罵「媽媽市長」，「代誌大條了」；他強調，爸爸、媽媽照顧全家人的精神，就如同地方父母官，這才是正確的。
朱立倫表示，這一次國民黨在全台灣提名了10位、十全十美最好的縣市長，其中包括台中市長盧秀燕等「媽媽縣、市長」，結果蔡英文到台中竟然要罵「媽媽市長」，說怎麼當個「媽媽市長」呢！然後賴清德到台中去竟敢講「媽媽市長」只會柴、米、油、鹽、醬、醋、茶，我說你這次事情大條了！
「他不知道我們最愛媽媽，媽媽的柴、米、油、鹽、醬、醋、茶不是柴、米、油、鹽、醬、醋、茶，媽媽的柴、米、油、鹽、醬、醋、茶就是照顧孩子、照顧全家，讓大家吃飽飯、讓大家穿暖衣服，讓每一個孩子能夠平安、健康、快樂的成長。」
朱立倫說，今天一樣的，楊文科你可以說他是一個父母官，像爸爸、媽媽一樣的精神，這才是正確的。一樣的，今天林為洲也要有這個決心，當一個市長就是要像爸爸、媽媽的精神。
朱立倫表示，蔡志環是最好的媽媽議員，忠黨且認真服務，在國民黨最堅困的時候仍與國民黨站在一起，不僅是縣議員，也是「朱媽媽」，具有疼惜、愛護家庭的心情，也以同樣的立場關心選民、用心問政，懇請鄉親支持蔡志環順利連任。
蔡志環今天成立競選總部，朱立倫和新竹縣長候選人楊文科、竹北市長候選人林為洲等合體，力挺蔡志環，立委林思銘、新竹縣黨部主委陳見賢、竹北市民代表會主席林啟賢等也到場支持。