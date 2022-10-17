批蔡賴酸「媽媽市長」 朱立倫：爸媽照顧全家人精神如同父母官

國民黨新竹縣議員候選人蔡志環（右4）今天成立競選總部，黨主席朱立倫（中）和新竹縣長候選人楊文科（左3）、竹北市長候選人林為洲（右3）等合體，力挺蔡志環。（記者廖雪茹攝）

2022/10/17 15:44

〔記者廖雪茹／新竹報導〕國民黨主席朱立倫今天到新竹縣，為爭取連任的縣議員候選人蔡志環站台時，批評總統蔡英文和副總統賴清德到台中，竟然要罵「媽媽市長」，「代誌大條了」；他強調，爸爸、媽媽照顧全家人的精神，就如同地方父母官，這才是正確的。

朱立倫表示，這一次國民黨在全台灣提名了10位、十全十美最好的縣市長，其中包括台中市長盧秀燕等「媽媽縣、市長」，結果蔡英文到台中竟然要罵「媽媽市長」，說怎麼當個「媽媽市長」呢！然後賴清德到台中去竟敢講「媽媽市長」只會柴、米、油、鹽、醬、醋、茶，我說你這次事情大條了！

「他不知道我們最愛媽媽，媽媽的柴、米、油、鹽、醬、醋、茶不是柴、米、油、鹽、醬、醋、茶，媽媽的柴、米、油、鹽、醬、醋、茶就是照顧孩子、照顧全家，讓大家吃飽飯、讓大家穿暖衣服，讓每一個孩子能夠平安、健康、快樂的成長。」

朱立倫說，今天一樣的，楊文科你可以說他是一個父母官，像爸爸、媽媽一樣的精神，這才是正確的。一樣的，今天林為洲也要有這個決心，當一個市長就是要像爸爸、媽媽的精神。

朱立倫表示，蔡志環是最好的媽媽議員，忠黨且認真服務，在國民黨最堅困的時候仍與國民黨站在一起，不僅是縣議員，也是「朱媽媽」，具有疼惜、愛護家庭的心情，也以同樣的立場關心選民、用心問政，懇請鄉親支持蔡志環順利連任。

蔡志環今天成立競選總部，朱立倫和新竹縣長候選人楊文科、竹北市長候選人林為洲等合體，力挺蔡志環，立委林思銘、新竹縣黨部主委陳見賢、竹北市民代表會主席林啟賢等也到場支持。

國民黨主席朱立倫今天到新竹縣，為爭取連任的縣議員候選人蔡志環站台時，批評總統蔡英文和副總統賴清德到台中，竟然要罵「媽媽市長」，「代誌大條了」！ （記者廖雪茹攝）

國民黨主席朱立倫授戰旗給爭取連任的黨籍新竹縣議員候選人蔡志環。（記者廖雪茹攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法