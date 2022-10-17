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    BQ.1.1、XBB現蹤境外攔截 羅一鈞揭變異株3大特色

    指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（指揮中心提供）

    指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（指揮中心提供）

    2022/10/17 15:07

    〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心今日公布最新檢出新興變異株情形，Omicron BA.5占本土病例定序已達98%，占境外移入則是76%。不過，值得注意的是，在境外移入方面，新增檢出1例BF.7，並且首度出現2例BQ.1.1與1例XBB；BF.7、BQ.1.1是BA.5的分支，XBB則是BA.2的分支，這些變異株都有3大特色，接種次世代疫苗具有交叉保護效果。

    指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，在本土病例方面，新增檢出40例BA.5，占定序41例約98%，為25名男性、15名女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，分布為北部21例、中部6例、南部12例、東部1例，確診日介於今年9月17日至10月6日。

    目前本土病例累計783例BA.5、5例BA.4，其餘為BA.2，尚無BA.2.75、BF.7、BQ.1.1、XBB個案。

    在境外移入方面，新增檢出45例BA.5、1例BF.7、6例BA.2.75、3例BA.4.6，為32例男性、23例女性，年齡介於20多歲至70多歲，入境日介於今年9月25日至10月4日。

    其中，檢出3例BA.4個案自美國（2例），英國（1例）；45例BA.5個案分別自越南（7例），德國（6例），瑞士及新加坡（各5例），荷蘭、美國及泰國（各4例），土耳其（3例），馬來西亞（2例），英國、阿拉伯聯合大公國、波蘭、韓國及義大利（各1例）；1例BF.7個案自美國；6例BA.2.75個案分別自模里西斯及越南（各2例），巴布亞紐幾內亞及泰國（各1例）移入。目前看起來各國有多種變異株流行，因此境外移入也有檢出情形。

    針對國際較關注的變異株，羅一鈞也提到，以中國與歐洲為主的BF.7，先前國內曾檢出3例境外移入，上週再新增檢出1例，為20多歲本國籍女性於10月2日入境，有症狀進行唾液篩檢，PCR陽性，累計4例包含2例來自美國、1例來自法國、1例來自荷蘭，於8月5日至10月2日入境，均經機場攔檢陽性。

    此外，也有檢出2例歐美為主的BQ.1.1，分別於9月26日至27日從德國、荷蘭入境，以及1例東南亞為主、在新加坡占比已經過半的XBB，於9月23日從香港入境。

    羅一鈞說明，相關變異株都有3種特色，包含傳播力增加；產生的突變造成免疫逃脫、疫苗保護下降；使用單株抗體的預防效果下降。他提醒，現在最新的次世代主要針對Omicron設計，預計對於這些變異株都有交叉保護效果，可降低併發重症與死亡風險。

    國內境外移入累計檢出BA.5為1151例、BF.7為4例、BQ.1.1為2例、BA.4為103例、BA.2.75為50例、XBB為1例，其餘為BA.2。

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