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    二十大後兩岸關係 學者：進入和平與戰爭抉擇點

    國策研究院今日舉行「中共二十大焦點觀察與預判」座談會，專家學者指出，二十大後兩岸關係的前景，兩岸關係會進入和平與戰爭的抉擇點，中美會進入戰略競爭的10年。（記者陳鈺馥攝）

    國策研究院今日舉行「中共二十大焦點觀察與預判」座談會，專家學者指出，二十大後兩岸關係的前景，兩岸關係會進入和平與戰爭的抉擇點，中美會進入戰略競爭的10年。（記者陳鈺馥攝）

    2022/10/17 15:16

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共總書記習近平於二十大發表政治報告，對台談及「解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定」、「絕不承諾放棄使用武力」。國策研究院今日舉行「中共二十大焦點觀察與預判」座談會，專家學者指出，二十大後兩岸關係的前景，兩岸關係會進入和平與戰爭的抉擇點，中美會進入戰略競爭的10年。

    中山大學中國與亞太區域研究所所長張顯超表示，二十大後的兩岸關係，會進入和平與戰爭的抉擇點，這次二十大政治報告大家要注意到，習近平談的最多兩個字是「安全」，顯示北京當局對於國際圍堵非常焦慮。

    張顯超指出，二十大是中共大換屆，相關人事都會有所變動，沒有意外的話，這是國家主席習近平改變兩任制邁入第三屆，甚至是最高領導人沒有任期的終身制，無任期的中國將帶給世界及台灣很大轉變，習近平也會慢慢擺脫派系及常規，可以說是「習近平元年」。

    張顯超談及，無論是習思想或習核心，中國就是一個習近平專政時期，對台灣而言首當其衝的就是兩岸關係，習近平已經把解決台灣問題的終極統一列為國家領導人的重大任務，對現任台灣領導人及2024新任領導人來講，都是必須面對的國家大事。

    政治評論員汪浩分析，習近平會打破慣例獲得第三個任期，同時權力將進一步集中，以實現其永久執政的野心。而且習近平可能自認身體很好，不需要指定接班人，也可能他想要提拔女兒進入政治圈，這點還需要觀察。

    汪浩指出，習近平打算永久擔任中共領導人，但無論他掌權多久，總有一天會面臨交棒問題。假設習近平失去行為能力或死亡，該怎麼辦？接班人問題躲是躲不過的，而一旦獨裁者指定接班人，獨裁者與接班人之間的鬥爭，常常是新惡夢的開始，習近平將擺脫不了中國古代王朝皇儲接班鬥爭的宿命。

    台灣師範大學東亞學系教授范世平指出，二十大政治報告有非常多宣傳及誇大，可看出習近平明顯「外強中乾」，在對台部分提到「堅持完善一國兩制，推進祖國統一」，可見中共還是堅持一國兩制，做為未來統一台灣後的治理模式，這與習近平2019年所提一國兩制台灣方案沒有什麼改變。

    范世平批評，台灣民眾對一國兩制相當反感，結果國民黨還拍賀電給共產黨恭賀二十大召開，這是非常諷刺的。明明一國兩制在台灣沒有市場，中共就是堅持要把一國兩制用在台灣。二十大報告雖提及「新時代黨解決台灣問題總體方略」，但總體方略具體內容是什麼不知道，看不出要怎麼解決台灣問題，但習近平有提到解決台灣要由中國人來決定，不要外部勢力介入，但造成台灣問題國際化的總加速師就是習近平，由此可看出習對台灣問題的無力與矛盾。

    國策院執行長郭育仁指出，習近平二十大報告對台部分是舊調重彈沒有新招，這次有提到外部勢力，研判習近平在等三件事，第一、美國的「台灣政策法案」具體內容。該法內容會設定未來的台美關係，也會影響美中關係及兩岸關係發展。第二件事是蔡英文總統在任期結束前會訪美，訪問美國哪個單位、以什麼形式、講什麼話，也會設定未來台美關係。第三件事是習近平也在等「美國政策法案」對台灣軍援的內容，習近平在講排除外部勢力介入，其實是在講這些事。

    郭育仁分析，習近平有提到反台獨，更具體講，中國共產黨會精準打準台獨份子，也會繼續公布「台獨頑固份子」清單，主要打擊目標會鎖定金援民進黨的企業家，讓企業不敢捐政治獻金給民進黨，也會脅迫在中國的台商做政治表忠，藝人政治表忠已經很多了，然後繼續唱「和平統一」老調。

    郭育仁表示，二十大報告提及堅定支持島內愛國統一力量，中國在台灣已經培養相當多代理人，未來也會繼續下去。習近平說要掌握兩岸關係主導權和主動權，對台灣的單邊措施會增加，在國際上會繼續把台灣人送中，會有更多單邊措施，讓台灣政府難以因應。

    中研院歐美所研究員林正義指出，二十大報告特別提及「推進國家安全體系和能力現代化，堅決維護國家安全和社會穩定」，單獨成篇論述這是過去所沒有的，凸顯習近平在未來5年想要闢建總體的國家安全觀，而國際抵制是習近平未來要面對的挑戰。

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