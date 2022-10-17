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    首頁　>　臺北市

    致謝第一線人員 陳時中送豬腳麵線給湖田里長壓驚

    民進黨台北市長候選人陳時中17日中午到陽明山中興路與竹子湖路交叉口勘災。（圖由陳時中競選總部提供）

    民進黨台北市長候選人陳時中17日中午到陽明山中興路與竹子湖路交叉口勘災。（圖由陳時中競選總部提供）

    2022/10/17 15:24

    〔記者何玉華／台北報導〕尼莎颱風豪雨致災，民進黨台北市長候選人陳時中取消競選公開行程，早上到萬華勘查高灘地積淹水情況，中午前往陽明山竹子湖向湖田里里長曹昌正致意，並準備了豬腳麵線給里長壓壓驚；他認為，災害的處理要盡速、各單位的連結要確實，尤其在地里長幫忙巡山，應該給予適當的裝備跟加給、保險，未來他當市長，會透過在地與專家學者的連結，提升效率。

    陳時中早上到萬華桂林路水門勘查高灘地積淹水的情況，他說，兩日降下豪大雨，河水暴漲造成河濱公園多處遭河水吞沒；水退去後，留下滿地的垃圾、雜物與泥濘，便道的部分區域淤泥之深，腳踩下去根本拔不出來，他看到工務與環保清潔單位緊急出動清理，在風雨中，忍耐著刺鼻的臭味，希望盡快恢復市容。

    陳時中稍早在臉書貼出他勘察後的心情說，台北市6000多名清潔隊同仁，平日除了家戶垃圾收運、廚餘與資源回收，還要負責街道清掃、清除廣告、疏通溝渠、紙錢清運、環境稽查…等繁重業務；疫情期間也運用車載式噴霧機、或直接背負沉重的噴霧機具，在交通場站、觀光景點、商圈、接種及快篩站進行防疫消毒工作。開學前，還不忘進入校園消毒對公共環境，讓師生及家長能安心開學。

    他由衷謝謝在第一線維持市容整潔和城市運作的同仁，未來他當選市長，將檢視清潔、工務人員，包括北捷、動物園等第一線人力配置需求、人事管理與獎勵措施的內容，聽取工會的意見，建立良好工作環境；中午，他前往土石流嚴重的陽明山中興路與竹子湖路口了解災情，特地買了豬腳麵線送到給竹子湖湖田里曹昌正里長壓驚，也瞭解他在第一線遇到的難處。

    民進黨台北市長候選人陳時中17日上午到萬華桂林路水門勘查積淹水情況。（圖由陳時中競選總部提供）

    民進黨台北市長候選人陳時中17日上午到萬華桂林路水門勘查積淹水情況。（圖由陳時中競選總部提供）

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