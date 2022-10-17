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    台7線土石崩落、297人受困 徐國勇：總統、蘇揆熬夜等消息

    徐國勇一早開會時透露，總統蔡英文與行政院長蘇貞昌都沒睡覺，在等台7線搶通的訊息。（內政部提供）

    徐國勇一早開會時透露，總統蔡英文與行政院長蘇貞昌都沒睡覺，在等台7線搶通的訊息。（內政部提供）

    2022/10/17 15:13

    〔記者黃靖媗／台北報導〕尼莎颱風外圍環流昨日造成東北部強風豪雨，宜蘭台7線土石崩落造成兩百多人受困，經公路單位漏夜搶通便道後，已於今日凌晨1時10分將車輛與人員撤離。中央災害應變中心指揮官內政部長徐國勇今日一早開會時透露，總統蔡英文與行政院長蘇貞昌都沒睡覺，在等這個訊息，便道搶通的訊息回報給總統與院長後，他們才放心。

    徐國勇表示，對這些辛苦的相關工作人員，我們致上最大的感謝，總統及院長在第一時間也都收到訊息，向救災搶修人員表達最大的謝意，相關的工作人員整晚都沒有睡覺，他也透露，「總統和院長也都沒有睡覺在等這個訊息」，雖然便道直到凌晨1點多才搶通，相關訊息回報給蔡英文與蘇貞昌後，他們才放心。

    徐國勇表示，台7線受困人車尚有安全疑慮，颱風警報解除後應變中心仍維持一級開設，在台7線人員順利獲救後，他於今早第5次工作會報後宣布，即起應變中心由一級開設降為二級。

    徐國勇也提醒，接下來的雨勢雖然較週末趨緩，若集中降雨仍有可能造成災害，後續各單位須持續關注高風險區域狀況，其他災情部分，台北市康湖隧道土石崩落，已在清晨6時30分搶通，新北汐止區伯爵山莊土石流部分，現場無人員傷亡，已陸續疏散100多位居民，新北市警局並派員拉起封鎖線管制，新北應變中心將開會決定後續處置。

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