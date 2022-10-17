薇閣中學不當限制學生髮式及服儀 監院糾正北市教育局

監察院。（資料照）

2022/10/17 15:09

〔記者謝君臨／台北報導〕監委葉大華、賴鼎銘調查發現，台北市政府教育局就督導私立薇閣中學服儀管理及不當管教調查過程中，怠於查明該校長期不當限制學生髮式及服儀，並釐明該校涉有以榮譽競賽名義連坐、體罰及實施禁愛令等不當管教，且未依法成立學生自治組織等。2位監委指出，該局規避依法督導之責，未能保障學生人格權、受教權及表意權，核有違失。監察院通過糾正北市教育局。

調查指出，自教育部2020年8月頒布服儀新制後至今年3月，北市教育局接獲陳情薇閣中學服儀案計11件，明確顯示該校仍有以榮譽競賽名義連坐、體罰及繞道處罰等，但該局並未就相關檢舉事證督責該校啟動校事會議進行調查，或採取實質有效措施督導該校立即改善，致延宕全面改善期程達半年之久。

調查發現，陳情內容指該校涉有限制學生髮式、天冷加衣被扣分、學校無學生自治組織、無服儀委員會、「違反服儀規定之學生會扣除該生班級之『生活教育榮譽競賽』分數，導致老師對學生處以罰抄、體罰或愛校服務」等繞道處罰等情。經北市教育局檢視該校資料後，認定該校服儀規範明確違反教育部規定。

另，監委指出，薇閣中學教師疑似有因服儀規定所生之體罰，北市教育局依法應督導該校於5日內召開校園事件處理會議組成調查小組啟動調查，但該局僅依人民陳情案件處理程序辦理，未依規定啟動校事會議。

報告提及，北市教育局對於薇閣中學相關檢舉陳情，均僅以「該校表示」、「業函請檢視」之辭函復陳情人，並請陳情人直接聯絡該校學務主任及向學校溝通，以致未能達到暢通意見反應致陳訴不斷。針對該校違反服儀規定，北市教育局僅行文督請該校應「檢視」校內規範，未積極入校督導查處，該校也未依北市教育局的函文要求，於1個月內完成修訂服儀規範並公告於學校網站。

此外，北市教育局於去年4月12日召開專案督導會議，也漏未通知薇閣中學，另行安排卻無督導會議紀錄。該局就該校服儀規定長期違法，顯有督導及查處不力，認事用法亦有違誤，顯有怠失。

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