「台灣模式」響應世界糧食日 索馬利蘭代表處展示農業合作成果

索馬利蘭農業部16日舉辦「世界糧食日」活動，活動由聯合國糧農組織（FAO）、我國國合會（TaiwanICDF）、德國國際合作機構（GIZ）等國際NGO贊助。我駐索馬利蘭代表處首次出席。（駐索馬利蘭代表處提供）

2022/10/17 14:40

〔記者呂伊萱／台北報導〕索馬利蘭農業部16日舉辦「世界糧食日」活動，活動由聯合國糧農組織（FAO）、我國國合會（TaiwanICDF）、德國國際合作機構（GIZ）等國際NGO贊助。我駐索馬利蘭代表處首次出席，駐索馬利蘭代表羅震華受邀致詞分享台灣模式與索馬利蘭的農業合作成果，並強調我國希望與理念相近國家及國際組織合作，為非洲之角糧食安全貢獻心力。

羅震華致詞指出，隨著全球氣候變遷、通貨膨脹、武漢肺炎疫情，以及俄烏戰爭所導致地緣政治劇烈變動等諸多因素影響，「糧食安全」（Food Security）是各國高度關注的議題，更是非洲之角地區人民所面臨的嚴酷挑戰。聯合國將10月16日定為「世界糧食日」（The World Food Day），以提醒世界對發展糧食及農業、提升營養及減少飢餓等普世議題的重視。

非洲之角地區目前正面臨40年以來最長的旱期。羅震華指出，台灣身為國際社會負責任的成員，始終秉持「台灣模式」的合作精神以及互惠互利、互好共贏的原則，希望與理念相近國家及國際組織合作，為非洲之角糧食安全貢獻心力。

羅震華表示，因「沒有足夠的水分，就沒有豐茂的糧食作物」（No blue, No green）。在此思維下，台灣除了捐贈抗旱基金予索馬利蘭政府，另引介台灣NGO「舊鞋救命」與首都哈爾格薩水利局合作鑿建水井，此計畫並與由英國、丹麥、荷蘭、挪威共同資助的「索馬利蘭發展基金」（SDF）水計畫銜接，即時回應當地人民生命所需。

此外，羅震華說明，台灣中油公司（Taiwan OPIC）亦攜手合作夥伴Genel能源公司捐助860輛水車用水，嘉惠索馬利蘭東部地區民眾抗旱；另外台灣駐索馬利蘭代表處自2020年8月成立以來，已代表我國政府援贈索國共1160噸白米。

羅震華也介紹，台索兩國持續深化農業發展計畫，技術團以示範農場為中心開展能力建構、人員訓練、作物培養及推廣等深耕式合作，與索國農業部共同協助改善農業水準同時將專業能力生根在索馬利蘭土地上。

羅震華強調，台灣有句俗語說「民以食為天，食以安為先」。將糧食安全武器化是不道德的，呼籲世界必須團結一致，做出改變並與貢獻。

索馬利蘭農業部16日舉辦「世界糧食日」活動，活動由聯合國糧農組織（FAO）、我國國合會（TaiwanICDF）、德國國際合作機構（GIZ）等國際NGO贊助。我駐索馬利蘭代表處首次出席。（駐索馬利蘭代表處提供）

索馬利蘭農業部16日舉辦「世界糧食日」活動，活動由聯合國糧農組織（FAO）、我國國合會（TaiwanICDF）、德國國際合作機構（GIZ）等國際NGO贊助。我駐索馬利蘭代表處首次出席。（駐索馬利蘭代表處提供）

索馬利蘭農業部16日舉辦「世界糧食日」活動，活動由聯合國糧農組織（FAO）、我國國合會（TaiwanICDF）、德國國際合作機構（GIZ）等國際NGO贊助。我駐索馬利蘭代表處首次出席。（駐索馬利蘭代表處提供）

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