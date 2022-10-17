台北豪雨全新社宅屋內也下雨 陳怡君轟柯文哲擺爛釀人禍

剛啟用的台北市南港區小彎社宅也傳災情，昨晚有住戶發現10樓天花板、梯廳、電梯到處漏水，只得自行以水桶接水。（圖由台北市議員陳怡君提供）

2022/10/17 14:33

〔記者鄭名翔／台北報導〕尼莎颱風導致台北市暴雨成災，就連入住啟用不到1年的南港區小彎社宅都傳災情，昨晚有住戶發現10樓天花板、梯廳、電梯到處漏水，台北市議員陳怡君怒批，全新社宅禁不起一次大雨，市長柯文哲所蓋品質竟是「裡外都下雨」，明顯為人禍，令市民深感心死，只盼新任市長可徹底解決柯文哲留下的社宅爛攤子。

對此，北市都發局表示，因昨日受到尼莎颱風外圍環流伴隨東北季風影響之超大豪雨，小彎社宅部分公共區域有產生漏、積水情形，除由物管人員於第一時間緊急處置外，並已安排保固廠商於今日於現場共同辦理會勘，釐清漏水點及改善方式。

陳怡君接獲民眾陳情，稱啟用入住不到1年的小彎社宅，自昨晚起就有住戶發現，10樓梯廳、公共區域、天花板、電梯出入口到處漏水，至今仍未解決，住戶只能自助設法拿起水桶接水，紛紛質疑全新社宅品質怎會如此不堪。

陳怡君批，柯文哲所蓋全新社宅「裡外都在下雨」，明顯就是人禍，住戶屢屢報修仍未改善，過去藍綠議員也對社宅工程品質提出無數次質詢，但柯文哲面對問題卻無能力及魄力徹底解決，令許多市民的家就此被毀，感嘆對柯市府已心死。

陳怡君怒斥，氣象局早早預警台北市將有豪大雨，但柯文哲仍執意南下輔選，毫不關心台北市民死活，顯見施政滿意度最後一名市長「已經不演了」，直接擺爛到卸任，而市民現在唯一期待就是柯文哲趕快下台，讓新任市長針對居住正義品質總檢討，徹底改善社宅各項缺失。

剛啟用的台北市南港區小彎社宅也傳災情，昨晚有住戶發現10樓天花板、梯廳、電梯到處漏水，只得自行以水桶接水。（圖由台北市議員陳怡君提供）

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