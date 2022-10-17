百齡橋堤外上百輛車慘泡水 柯文哲：國民要為自己行為負責

台北市昨暴雨狂炸，百齡橋下堤外停車場汪洋一片，上百輛車慘淪泡水車，車主哀鴻遍野。（記者鄭名翔翻攝）

2022/10/17 14:21

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市昨暴雨狂炸，百齡橋下堤外停車場汪洋一片，上百輛車慘淪泡水車，車主哀鴻遍野；對此，台北市長柯文哲今表示，未來將加強通知系統，增設網站供車主掃描QRcode登錄資料，在即時簡訊推播通知，但仍強調，每個國民須對自己行為負責，不移車還要政府賠償不合理。

尼莎颱風外圍環流挾帶豪雨，加上上游水庫瀉洪量多，使得北市周邊基隆河、淡水河、新店溪等河水高漲，河堤外汪洋一片，其中百齡橋下堤外停車場更有上百輛車來不及移走慘泡水，令車主怨聲載道、怒批北市府通知太慢。

柯文哲今視察水門開啟情形，受訪時表示，北市府提出3點精進作為，包括加強與中央聯繫、加速堤外車輛通知系統、整合防災應變中心及大數據中心等。

柯文哲指出，北市水利處須與中央河川局建立更緊密聯繫，才能更快掌握上游水況；至於水門關閉、移車等均有既定流程，後續將嚴格要求車主先掃QRcode，北市府再新設網站由車主輸入資料，若遇到此情形就可即時簡訊推播告知，現已下令相關局處加強通知系統，但國民仍要為自己行為負責，政府盡到通知責任後，車主不移車卻叫政府賠償，此不合理。

此外，對於昨各處災情，但市長卻未在台北坐鎮；柯文哲仍強調，就如美國總統在空軍一號不在首都華盛頓，仍可指揮全球，因此未來將花2年時間編列預算，將防災應變中心與大數據中心資料完整整合，不僅可方便長官有效率指揮，也可即時公佈資訊給民眾。

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