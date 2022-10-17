為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    百齡橋堤外上百輛車慘泡水 柯文哲：國民要為自己行為負責

    台北市昨暴雨狂炸，百齡橋下堤外停車場汪洋一片，上百輛車慘淪泡水車，車主哀鴻遍野。（記者鄭名翔翻攝）

    台北市昨暴雨狂炸，百齡橋下堤外停車場汪洋一片，上百輛車慘淪泡水車，車主哀鴻遍野。（記者鄭名翔翻攝）

    2022/10/17 14:21

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市昨暴雨狂炸，百齡橋下堤外停車場汪洋一片，上百輛車慘淪泡水車，車主哀鴻遍野；對此，台北市長柯文哲今表示，未來將加強通知系統，增設網站供車主掃描QRcode登錄資料，在即時簡訊推播通知，但仍強調，每個國民須對自己行為負責，不移車還要政府賠償不合理。

    尼莎颱風外圍環流挾帶豪雨，加上上游水庫瀉洪量多，使得北市周邊基隆河、淡水河、新店溪等河水高漲，河堤外汪洋一片，其中百齡橋下堤外停車場更有上百輛車來不及移走慘泡水，令車主怨聲載道、怒批北市府通知太慢。

    柯文哲今視察水門開啟情形，受訪時表示，北市府提出3點精進作為，包括加強與中央聯繫、加速堤外車輛通知系統、整合防災應變中心及大數據中心等。

    柯文哲指出，北市水利處須與中央河川局建立更緊密聯繫，才能更快掌握上游水況；至於水門關閉、移車等均有既定流程，後續將嚴格要求車主先掃QRcode，北市府再新設網站由車主輸入資料，若遇到此情形就可即時簡訊推播告知，現已下令相關局處加強通知系統，但國民仍要為自己行為負責，政府盡到通知責任後，車主不移車卻叫政府賠償，此不合理。

    此外，對於昨各處災情，但市長卻未在台北坐鎮；柯文哲仍強調，就如美國總統在空軍一號不在首都華盛頓，仍可指揮全球，因此未來將花2年時間編列預算，將防災應變中心與大數據中心資料完整整合，不僅可方便長官有效率指揮，也可即時公佈資訊給民眾。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    里長怨大雨災情找不到北市府 柯文哲：不要鬼扯
    2022/10/17 13:23

    里長怨大雨災情找不到北市府 柯文哲：不要鬼扯
    北市暴雨成災民進黨團「尋找北市長」 柯文哲嗆：我無所不在
    2022/10/17 12:25

    北市暴雨成災民進黨團「尋找北市長」 柯文哲嗆：我無所不在

    體驗一日店長 劉沛挑戰遠傳最強心服務
    北市暴雨成災 柯文哲傍晚才趕回
    2022/10/17 05:30

    北市暴雨成災 柯文哲傍晚才趕回
    雨炸台北 陽金公路土石流 百齡橋逾50車泡水
    2022/10/17 05:30

    雨炸台北 陽金公路土石流 百齡橋逾50車泡水

    馥華之丘攜手誠品開啟迷人生活時光
    車主哭哭！基隆河水暴漲 士林堤外停車場恐逾百車泡在水裡
    2022/10/16 20:49

    車主哭哭！基隆河水暴漲 士林堤外停車場恐逾百車泡在水裡
    說好的SOP？柯文哲取消行程 民眾黨台中市黨部：他心繫災情
    2022/10/16 19:42

    說好的SOP？柯文哲取消行程 民眾黨台中市黨部：他心繫災情
    臺北市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播