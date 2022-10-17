二十大重點 明居正：習近平是否保住3頭銜 若任黨主席是大突破

台灣大學政治學系教授明居正表示，二十大觀察重點是會議開完後，習近平是否能保住中共總書記、中央軍委主席、國家主席這三個頭銜，並往前更進一步將總書記帽子摘掉，戴上黨主席的帽子，如果當上黨主席就是很大突破。（記者陳鈺馥攝）

2022/10/17 14:11

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國策研究院今日舉行「中共二十大焦點觀察與預判」座談會，台灣大學政治學系教授明居正表示，二十大觀察重點是會議開完後，習近平是否能保住中共總書記、中央軍委主席、國家主席這3個頭銜，並往前更進一步將總書記帽子摘掉，戴上黨主席的帽子，如果當上黨主席就是很大突破。

明居正指出，他對第19屆七中全會有幾個特別觀察，這次中共官媒報導比較少，往年都會大張旗鼓報導，這是比較奇怪的，而且沒有刊發習近平大頭照，也沒有全體會議的照片，當天晚上央視亦沒有報導，央視反而花時間播共軍整改，這是幾個比較不尋常地方。

明居正觀察，這段時間軍報有幾篇文章有不太正常之處，例如10月7日在中共國防部和軍網的「八一評論」推出一篇文章，內容反覆強調「治軍要法治、不要人治」，但習近平這幾年所講的是「軍委主席負責制」，這其實是徹頭徹尾人治，這是軍事系統所發文章，一些不尋常的端倪。10月9日又有一篇「用萬全準備應對萬一」文章，內文引用鄧小平、毛澤東的話，按照中共規矩一定會提現任軍委主席，但一個字都沒有提到習近平，這也是不尋常之處。

明居正談及，中共二十大會進行黨章修改，可能方式是把第三份歷史決議重點寫進去，特別是確立中國特色社會主義新時代，現在「新時代」已經變成一個代名詞，新時代就是在講習近平時代，現在已經變成一個符號象徵，也會確定「兩個確立」，即習近平在全黨位居核心地位。

在人事部分，明居正指出，值得注意的是，前幾天剛發布的「二十大主席團常委會」，因為中共最高決策機關是黨代表大會，在十九大與二十大換屆間的空檔，主席團常委扮演重要角色。該會主要由三個部分組成，第一是現任25個常委，加上王岐山是26個。第二是前幾任還存活的政治局委員，大概還有18、19人，加起來有40多個。第三是非現任或卸任政治局委員，若擺進主席團，應該就是新的政治局成員。

明居正表示，主席團常委會之所以重要，乃因十九大即將結束，二十大中共高層名單尚未選出來，所以主席團常委會成員扮演關鍵，如果討論時有意見提出來跟主流不太一樣，被放大、呼應，相關問題就會變大。這個過去在第11屆三中全會發生過，小組談話給會議議程做了很大的衝擊。

據研判，二十大主席團常務委員有46人，如果沒有意外，中央書記處書記尤權、政協第一副主席張慶黎2人應該進入政治局，成為新的政治局成員。另外，現在是非常時期，如果主席團成員發動質疑或挑戰，可能就會產生一些變動，可能會被質疑的事有政治路線。

明居正指出，中共自改革開放以來，重大會議言必稱「改革開放」，但這次改革開放提的非常輕，經濟發展提的非常少，比例比過去少了很多，而且習近平在國內推動國進民退，有一段時間每天打一個產業，打到經濟下滑，所以大家會挑戰的第一個問題是「你是否還是改革開放」或「國進民退」？改革開放是中共長期以來既定國策，若被更動是一個很大問題。

明居正透露，美中貿易戰越打越激烈，打到現在全面脫鉤不可能，但高科技脫鉤是必要之路。10月7日至12日期間，美國推出政策直接打人才，拿美國護照、綠卡不可以在中共企業裡面工作，這個政策已經讓一部分人辭職離開，一部分人還在觀望，還有一部分人進到辦公室不工作在發呆。

據他了解，受到影響的人認為「工作可以再找，美國籍很難再拿」，大部分人會先保留美國籍和綠卡，之後再慢慢找工作，所以這一招對中共產業和經濟發展會有很大衝擊，常委主席團可能針對這個問題提出質疑。

明居正談及，最近四通橋上反習標語也可以成為點火的題目，更不要說中共中央所面對的內外問題，包括美中貿易戰、美中關係、美歐、美日、南海、香港、新疆、人權、台灣問題，這些都是外部問題。中國內部問題還有「清零」措施、經濟、失業、房地產、債務等問題，這些都沒有得到解決，這些都是能夠拿出來挑戰的題目。

據指出，習近平宣讀二十大報告，堅持動態清零、強調反分裂，也提到十年以來政績。但這些政績都可以被質疑，不管是清零、脫貧攻堅、小康社會，每一項都有被質疑空間。中國對外關係是越來越壞，越被國際孤立，習近平所吹噓的政績，正好是別人可以挑戰他的地方。

明居正提及，習近平報告指中國現代化必須由黨的領導，這是中共執政從來不會放的東西。對台部分提到完善一國兩制、推進祖國統一，不放棄使用武力也沒什麼特別，中共幾十年來都是這樣講，中共強調的重點是武力不是對付台灣同胞，而是對付外力介入。

他強調，二十大觀察重點是會議開完後，習近平是否能保住中共總書記、中央軍委主席、國家主席這三個頭銜，並往前更進一步將總書記帽子摘掉，戴上黨主席的帽子，如果戴上黨主席這頂帽子，就是非常大突破。如果政治局常委保持7人，習近平親信是否佔多數是觀察重點，現在看來習近平需與團派勢力合作才能對付其他派系。

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