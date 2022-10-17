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    首頁　>　臺北市

    批柯文哲不顧災情 游淑慧：如主治醫師丟著病人不管

    台北市內湖區康樂隧道連夜搶通，今恢復雙向單線通車。（圖由台北市政府提供）

    台北市內湖區康樂隧道連夜搶通，今恢復雙向單線通車。（圖由台北市政府提供）

    2022/10/17 13:59

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市內湖區康樂隧道因邊坡坍方，昨晚中斷交通，經連夜搶修，今早恢復雙向單線通車；台北市議員游淑慧陪同國民黨台北市長候選人蔣萬安於內湖、南港區勘災，並批台北市長柯文哲堅持災情只需由消防局指揮，昨還在外縣市輔選，反而是各候選人四處勘災，猶如主治醫師將病人丟著不管、推由住院醫師處理。

    暴雨昨轟炸台北，多處均有淹水災情，柯文哲白天仍以民眾黨主席身份在南投、台中輔選，遭外界撻伐，至傍晚才臨時取消輔選行程，晚間至內湖康樂隧道勘災，而民進黨候選人陳時中、無黨籍候選人黃珊珊、國民黨候選人蔣萬安也接連到場。

    游淑慧表示，黃珊珊放下競選行程前往勘災，證明災害重要，但柯文哲卻放下豪雨災情去台中輔選，黃珊珊則幫緩頰稱市府有分層負責，市長不必事必躬親，令人納悶到底該坐鎮勘災、救災者，是現任市長還是市長候選人？如今災情是考驗3名候選人還是考驗柯文哲？

    游淑慧指出，內湖、南港地區發生多起災情，且降雨持續還恐致災，今與蔣萬安視察大湖里邊坡旁社區，所幸該處經前市長馬英九、郝龍斌治水，設計大溝溪生態治水園區才得保平安，而各候選人都前來關心，卻僅柯文哲仍堅稱只需消防局指揮防災即可。

    游淑慧怒批，柯文哲此舉形同是主治醫師將病人丟著不管，推由住院醫師處理，而過去錢櫃大火時，柯文哲人不在台北，此次豪雨成災，柯文哲仍就在外縣市輔選，痛斥「太瞎了」。

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