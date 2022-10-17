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    首頁　>　臺北市

    淨零政策社會溝通不足 環團喊話政府別已讀不回

    2022/10/17 14:13

    〔記者陳嘉怡／台北報導〕總統蔡英文在今年國慶演說上，強調2050淨零轉型是國家重要任務。不過，環團認為這項攸關台灣未來30年的政策，現階段最重要的關鍵戰略社會溝通會議，政府只有蒐集民間意見沒有對話，形同「已讀不回」，呼籲政府應具體回應各界意見，並公開淨零戰略報告書、成立監督機制。

    地球公民基金會、綠色公民行動聯盟、環境權保障基金會等環團今（17）日舉行聯合記者會，呼籲政府加強淨零關鍵戰略的社會溝通工作。地球公民基金會顧問蔡中岳表示，要達成淨零轉型最具體的規劃都在12項淨零關鍵戰略中，但目前政府辦理的淨零綠生活、資源循環零廢棄、節能等三場社會溝通會議，仍然讓民間認為只有單向蒐集意見，沒有雙向的社會對話，溝通會議「有溝沒有通。」

    綠色公民行動聯盟研究員柯乾庸表示，社會溝通會議邀請學者、產業界、民間團體參與，卻因會議時間限制，主責機關沒有具體回應與會代表提問；而三場關鍵戰略的會議上的內容僅綜整既有政策，未能提出更積極的未來發展規劃，且各項戰略的目標也未直接與淨零轉型連結，難以評估政策成效。他認為政府應公開十二項淨零戰略的報告書及具體政策規劃，讓議題討論更聚焦。

    主婦聯盟環境保護基金會資深主任吳心萍強調，環團並非全盤否定政府推動公民參與的努力，而是希望針對關鍵戰略的社會溝通工作提出改善建議。他舉例，環保署主責的「淨零綠生活」會議，先邀請產業分享成功案例，但淨零綠生活的框架是以個人行為改變為主，因此企業分享的案例即使很成功，也難與淨零綠生活要討論的「個人行為」有所交集。他提醒，因各部會過往和公民互動的經驗不一，應加強公務員在公民參與方面的培訓，讓社會各界意見能全面且具體地反饋到政策中。

    環境權保障基金會研究員林彥廷則表示，淨零路徑的公民參與機制應配合整體預算規劃，要有長期、統合性的規劃，「目前似乎是走一步算一步，缺乏全盤性規劃 。」他也認為，除了公民參與機制，未來淨零路徑的監督機制也應列入「氣候變遷因應法」的修法內容。

    而針對後續9項戰略的社會溝通會議，蔡中岳呼籲公部門，應公開關鍵戰略規劃書初稿、給予社會各界意見應具體回應、政策核定後應成立監督小組等三大原則，達到社會有效溝通，才能真正促進台灣邁向淨零。

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