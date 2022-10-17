北市國小足球隊教練遭爆用藤條體罰學生 教育局：教練已解聘

清江國小足球隊示意圖，非當事學生。（圖擷自清江國小足球校隊臉書）

2022/10/17 14:10

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市立清江國小以足球隊聞名，球隊已成立超過40年，近期卻有球隊學生家長反映教練長期不當管教，還會用藤條抽打學生屁股，並連坐體罰。台北市教育局表示，教練目前已被解聘、不能在上課期間踏入校園。

清江國小校長劉國兆說，這位教練在校服務30幾年，也是台北市5人制足球協會理事長，有學生家長9月27日到校投訴教練用藤條抽打學生屁股，校方得知投訴當下就邀集教師會、家長會代表開會，當日就決議終止聘用教練，現在足球隊教練改由校內體育老師擔任。劉說，教練對於家長部分指控仍要釐清，已通報教育局並依法辦理。

教育局表示，已介入了解情形，這名教練是由家長會出資聘請，已在學生任教30年，目前已被解聘、不能在上課期間踏入校園。教育局表示，不論學校或家長會以任何辦法進用的運動教練，都須依相關規定落實人員管理，杜絕校園體罰、不當管教等行為發生。學校要善盡運動教練管理，強化校園運動發展及維護校園安全。

投訴家長也指教練還霸占學校地下室多年，更當成私人會所找校外人士泡茶、聊天、打麻將。教育局表示，教練已被解聘，但還有一些東西留在那裡。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法