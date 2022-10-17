蔣萬安勘災慢半拍 黃珊珊：看現場非每個人習慣

無黨籍台北市長候選人黃珊珊今至陽明山勘災。（圖由黃珊珊競選辦公室提供）

2022/10/17 13:26

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市暴雨成災，3名主要市長候選人紛紛取消選舉行程前往勘災；民進黨候選人陳時中、無黨籍候選人黃珊珊昨第一時間前往內湖勘災，國民黨候選人蔣萬安則遲約3小時才到現場；對此，黃珊珊今表示，衝第一線是自己向來習慣，可協助溝通反應、也不會打擾救災工作，暗酸看現場並非每個人習慣。

內湖康樂隧道昨邊坡坍方導致隧道雙向封閉，陳時中、黃珊珊第一時間均前往勘災，蔣萬安則先參加競選餐會，結束後才前往。而3人今均以大雨災情為由取消各競選行程，但各自前往勘災，仍有暗中較勁比拚意味。

黃珊珊今早前往陽明山了解土石流情形，受訪時對於蔣萬安勘災遭批慢半拍表示，自己從當議員到擔任副市長，均習慣衝第一線，即便現在只是候選人身份，但民眾有反映仍盡力向相關單位溝通，且過程不會打擾救災工作及任何人，對於蔣萬安勘災表現不予置評，但暗酸看現場並非每個人習慣。

至於市長柯文哲昨仍忙於輔選未回台北坐鎮防災挨轟，黃珊珊幫緩頰稱，各城市都有分層負責，而災害應變中心昨僅三級開設，須至一級開設才要市長坐鎮，此為全國一致，台北市發生問題必由各局處及府級長官分層負責，不需凡事都要市長，但因選舉期間，才被拿來炒作。

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