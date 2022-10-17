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    柯建銘：柯文哲圍魏救趙 問題不解恐一屍多命

    立法院民進黨團總召柯建銘。（資料照）

    立法院民進黨團總召柯建銘。（資料照）

    2022/10/17 13:53

    〔記者謝君臨／台北報導〕對於民眾黨立委蔡壁如因論文抄襲風波宣布請辭立委，立法院民進黨團總召柯建銘認為，這是民眾黨主席柯文哲「圍魏救趙」，企圖止血，但是「假止血、真掩護」，怕和民眾黨新竹市長候選人高虹安的抄襲事件引起「共伴效應」，尤其高虹安的問題最嚴重，不解決的話會一屍多命，大家要看清楚此事。

    柯建銘近日與柯文哲隔空交火，對於柯文哲說柯建銘「最近講話怪怪的」，並奉勸「住在玻璃屋的人，別往外丟石頭」。柯建銘今（17）日受訪時反嗆，柯文哲自己講話怪怪的，從他一上任到現在已經怪到離譜，怪到偏離民意，這是柯文哲自己的危機，沒有參考價值，而且是反指標的話。

    柯建銘說，他要告訴大家，住在玻璃屋的人姓柯沒錯，但是叫柯文哲，而非柯建銘，「他把大柯、小柯沒搞清楚。」柯建銘說，破窗效應已經發生了，柯文哲講話離譜，自己住在玻璃屋裡面還亂講，他現在處境就是如此。

    對於蔡壁如因論文抄襲風波宣布請辭立委，柯建銘認為，這是柯文哲「圍魏救趙」，企圖止血，但是「假止血、真掩護」，怕引起「共伴效應」，尤其高虹安的論文資策會已經要提告，也要行函辛辛那提大學取消其博士學位，蔡壁如這事再發生，「黃珊珊不會跳起來嗎？高虹安競總不會跳起來嗎？」

    柯建銘分析，此時，像雞肋一樣食之無味、棄之可惜的民眾黨不分區，當然是要要割捨，這是「圍魏救趙」，但沒有解決問題，尤其高虹安的問題最嚴重，不解決的話會一屍多命，大家要看清楚此事。

    柯建銘也說，對內的部分，民眾黨內部本來就有矛盾，且矛盾很深，5個立委而已，「我在立院看得很清楚，他們四分五裂啊！除了邱臣遠、張其祿是比較合在一起，其他都是各自為政，蔡壁如在裡面搞很多矛盾，吳欣盈早就想來了，4月份就當蔡壁如顧問，也介入民眾黨團的活動」。柯建銘指出，這就是向財團再度靠攏，但是沒有辦法騙得了選民的眼睛。

    針對台北市豪雨成災，柯文哲昨還在台中輔選。柯建銘表示，颱風來，學校要不要上課，或首長應該做甚麼事情，這是一個危機處理和政治研判的問題，行政院長蘇貞昌講過，選舉和人命你要做一個抉擇，這是危機處理。事實上，昨天新竹市要辦民進黨新竹市長候選人沈慧虹競總成立大會，現場5000張椅子，但我們覺得應該停，所以新竹市已經作最好的示範。

    對於本報民調沈慧虹取得領先地位，柯建銘說，今天看沈慧虹民調是贏的，但後面還有很多時間，大家參考就好，不過沈慧虹民調比較值得觀察的部分，就他的了解，在全國選舉上，只有沈慧虹的民調最特殊，她是一路一路往上上升，沒有停止過，我們必須更加努力、有信心，新竹這一席絕對是我們會贏！

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