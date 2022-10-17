習近平提「祖國統一」 台灣基進：中共靠對外戰果謊言壓抑民怨

台灣基進秘書長王興煥指出，習近平的發言顯示，中共政權必須靠不斷的「對外戰果」謊言壓抑內部民怨。（台灣基進提供）

2022/10/17 13:36

〔記者黃靖媗／台北報導〕中國共產黨第20次全國代表大會昨日揭幕，中共總書記習近平於政治報告中再度表明統一台灣的野心，老調重彈「祖國統一」。台灣基進今日召開記者會，除了對反習人士彭立發（網路匿名為「彭載舟」）表達敬意，也呼籲台灣人民應警覺習近平連任後對台的野心。台灣基進秘書長王興煥更指出，習近平的發言顯示，中共政權必須靠不斷的「對外戰果」謊言壓抑內部民怨。

王興煥表示，習近平近2小時的演說中，以「中華民族的偉大復興」為號召，並以「肅貪、清零」實為政治鬥爭的「維穩」的話術邏輯，對世界展示中華民族的崛起，藉此讓中國人民一再亢奮，顯示中共政權必須靠不斷的「對外戰果」謊言壓抑內部民怨，質疑習近平用外部衝突化解內部矛盾，這種「老掉牙把戲還能奏效多久？」。王興煥也再度宣布，台灣基進將於10月23日舉辦「台灣前鋒隊，護台大行軍」單車遊行，宣示台灣同島一命、抗中保台的決心。

台灣基進高雄市議員候選人張博洋分析，習近平稱「解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定」，是為了將台灣「內地化」，用「中國人的家務事」當作防火牆，切斷台灣與世界的連結，但誠如已故前日本首相安倍晉三所述，台灣有事就是日本有事，當台日都有事的時候，整個民主世界必然會遭受到重大牽連。

張博洋也呼籲，習近平此次任期延長後，必然對台動作頻頻，而台灣年底將選出和習任期重疊4年的地方縣市長與民意代表，若藍營獲得多數執政、地方議會過半，勢必重演當年「藍八縣赴中國」等地方配合中國包圍台灣中央政府的事件。

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