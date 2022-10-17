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    首頁　>　臺北市

    北市府官員兼職食品公司董事 懲戒法院判申誡：損害政府信譽

    台北市府工務局陳姓幫工程司兼職，懲戒法院判他申誡。（記者楊國文攝）

    台北市府工務局陳姓幫工程司兼職，懲戒法院判他申誡。（記者楊國文攝）

    2022/10/17 13:29

    〔記者楊國文／台北報導〕台北市府工務局陳姓幫工程司被查出偷偷兼任一家食品公司董事，違反公務員服務法的「不得經營商業」的規定，不過，陳男辯稱僅掛名，未實際參與經營，且未支薪，懲戒法院認為陳男違法兼職行為，已嚴重損害政府信譽，判陳男申誡。還可上訴。

    台北市政府查出，市府工務局衛生下水道工程處陳姓幫工程司，自2021年5月19日起竟偷偷兼任食品公司董事，違反公務員服務法第14條第1項「不得經營商業」的規定。陳男知悉後即辦理董事解任登記，該食品公司亦於今年2月11日即向主管機關申請董事及董事長等變更登記。

    陳男在台北市府調查時辯稱，該食品公司是友人設立，並擔任董事長，友人因未找到其他有意願人員擔任董事，因此拜託他協助掛名該公司董事，但他並未實際參與經營及支領報酬。

    市府為查明陳男說詞真實性，經檢視食品公司提出的聲明書及陳男去年度綜合所得稅申報資料，認定陳男擔任該公司董事期間，並未實際參與經營，也未支領報酬，不過，他明確違反公務員服務法第14條第1項規定，將他移送懲戒法院懲戒。

    懲戒法院審理認為，陳男兼職民間企業董事，是知法犯法，其兼職行為已讓民眾有公務員不專心公務的觀感，嚴重損害政府信譽，有懲戒必要。

    懲戒法院考量，陳男兼職食品公司董事期間不長，未實際參與經營，也未支領報酬，兼職的出發點是基於人情而予以協助，判陳男申誡。

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