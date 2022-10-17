里長怨大雨災情找不到北市府 柯文哲：不要鬼扯

台北市長柯文哲今視察水門開啟情況。（圖由台北市政府提供）

2022/10/17 13:23

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市暴雨成災，主要市長候選人昨、今接連至各地勘災，而有里長抱怨昨遇災卻找不到台北市政府的人，但市長柯文哲聞言卻暴怒，斥里長按照sop會找不到區長嗎？「不要鬼扯了」，更稱不需要回應每個人講的話，此均有完整因應系統。

尼莎颱風外圍環流挾帶豪雨，加上上游水庫洩洪量多，使得北市周邊基隆河、淡水河、新店溪等河水高漲，河堤外汪洋一片，許多車輛來不及移車慘泡水，令車主怨聲載道、批北市府通知太慢。

柯文哲今視察水門開啟情形，受訪時表示，未來北市水利處須與中央河川局建立更緊密聯繫，才能更快掌握上游水況；至於水門關閉、移車等均有既定流程，後續將嚴格要求車主先掃QRcode，北市府再新設網站由車主輸入資料，若遇到此情形就可即時簡訊推播告知，現已下令相關局處加強通知系統，但國民仍要為自己行為負責，政府盡到通知責任後，車主不移車卻叫政府賠償，此不合理。

此外，對於昨各處災情，但市長卻未在台北坐鎮；柯文哲仍強調，就如美國總統在空軍一號不在首都華盛頓，仍可指揮全球，因此未來將花2年時間編列預算，將防災應變中心與大數據中心資料完整整合，不僅可方便長官有效率指揮，也可即時公布資訊給民眾。

而國民黨台北市長候選人蔣萬安今至內湖勘災時，遇里長抱怨找不到北市府的人；柯文哲聞言暴怒，稱毋須回應每個人講的話，怒斥里長按照sop會找不到區長嗎？「不要鬼扯了」，強調此均有完整因應系統。

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