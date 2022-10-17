為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    里長怨大雨災情找不到北市府 柯文哲：不要鬼扯

    台北市長柯文哲今視察水門開啟情況。（圖由台北市政府提供）

    台北市長柯文哲今視察水門開啟情況。（圖由台北市政府提供）

    2022/10/17 13:23

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市暴雨成災，主要市長候選人昨、今接連至各地勘災，而有里長抱怨昨遇災卻找不到台北市政府的人，但市長柯文哲聞言卻暴怒，斥里長按照sop會找不到區長嗎？「不要鬼扯了」，更稱不需要回應每個人講的話，此均有完整因應系統。

    尼莎颱風外圍環流挾帶豪雨，加上上游水庫洩洪量多，使得北市周邊基隆河、淡水河、新店溪等河水高漲，河堤外汪洋一片，許多車輛來不及移車慘泡水，令車主怨聲載道、批北市府通知太慢。

    柯文哲今視察水門開啟情形，受訪時表示，未來北市水利處須與中央河川局建立更緊密聯繫，才能更快掌握上游水況；至於水門關閉、移車等均有既定流程，後續將嚴格要求車主先掃QRcode，北市府再新設網站由車主輸入資料，若遇到此情形就可即時簡訊推播告知，現已下令相關局處加強通知系統，但國民仍要為自己行為負責，政府盡到通知責任後，車主不移車卻叫政府賠償，此不合理。

    此外，對於昨各處災情，但市長卻未在台北坐鎮；柯文哲仍強調，就如美國總統在空軍一號不在首都華盛頓，仍可指揮全球，因此未來將花2年時間編列預算，將防災應變中心與大數據中心資料完整整合，不僅可方便長官有效率指揮，也可即時公布資訊給民眾。

    而國民黨台北市長候選人蔣萬安今至內湖勘災時，遇里長抱怨找不到北市府的人；柯文哲聞言暴怒，稱毋須回應每個人講的話，怒斥里長按照sop會找不到區長嗎？「不要鬼扯了」，強調此均有完整因應系統。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    北市暴雨成災民進黨團「尋找北市長」 柯文哲嗆：我無所不在
    2022/10/17 12:25

    北市暴雨成災民進黨團「尋找北市長」 柯文哲嗆：我無所不在
    視察水門為「出來給大家看看」 柯文哲：只是出來作秀
    2022/10/17 11:49

    視察水門為「出來給大家看看」 柯文哲：只是出來作秀

    體驗一日店長 劉沛挑戰遠傳最強心服務
    北市暴雨成災 柯文哲傍晚才趕回
    2022/10/17 05:30

    北市暴雨成災 柯文哲傍晚才趕回
    說好的SOP？柯文哲取消行程 民眾黨台中市黨部：他心繫災情
    2022/10/16 19:42

    說好的SOP？柯文哲取消行程 民眾黨台中市黨部：他心繫災情

    馥華之丘攜手誠品開啟迷人生活時光
    臺北市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播