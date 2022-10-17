國民黨要求為高端退選 陳時中競總籲「放下選舉、救災優先」

民進黨台北市長候選人陳時中今天早上到萬華區視察高灘地疏散的情形。（陳時中競選總部提供）

2022/10/17 12:32

〔記者何玉華／台北報導〕審計部報告指疫苗採購有5大缺失，立法院國民黨團認為缺失「都發生在陳時中任內」，前衛福部長、民進黨台北市長候選人陳時中應該要退選負責；陳時中競選總部發言人林聿禪說，現在最迫切的是大雨致災的復原，陳時中到現在都還在關心災情，呼籲國民黨先放下選舉，救災優先。

國民黨立法院黨團今（17）日上午舉行「護航高端全民付出代價！陳時中不用負責？」記者會，黨團總召曾銘宗要求衛福部長薛瑞元重新核定疫苗解密期限，並公開道歉﹔而缺失「都發生在陳時中任內」，陳時中應該要退選負責。

林聿禪說，現在市民最關心的是大雨致災的情形，民眾此刻最需要的是協助救災，陳時中自昨天到現在都在關心災情、勘災，取消競選活動行程。雖然取消競選公開行程，他私下仍馬不停蹄到內湖、南港勘災，今天早上也到萬華區桂林疏散門視察。而國民黨竟然依舊選擇「先拚選舉」、「繼續政治口水抹黑」，而非回應民眾需求，將人民置於選舉之後，令人遺憾。呼籲應把選舉放下，救災優先。

立法林楚茵今天在財政委員會質詢審計長陳瑞敏時也指出，疫苗採購是適用《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，屬於特別法的效力，而審計部的查核意見竟錯誤引用《政府採購法》，「特別法優於普通法」原則連高中生都學過，且當時採購的時空環境根本不適用《政府採購法》，直呼衛福部在前面打仗，審計部在後面放火。

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