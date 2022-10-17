國民黨要求為高端退選 陳時中競總籲「放下選舉、救災優先」
2022/10/17 12:32
〔記者何玉華／台北報導〕審計部報告指疫苗採購有5大缺失，立法院國民黨團認為缺失「都發生在陳時中任內」，前衛福部長、民進黨台北市長候選人陳時中應該要退選負責；陳時中競選總部發言人林聿禪說，現在最迫切的是大雨致災的復原，陳時中到現在都還在關心災情，呼籲國民黨先放下選舉，救災優先。
國民黨立法院黨團今（17）日上午舉行「護航高端全民付出代價！陳時中不用負責？」記者會，黨團總召曾銘宗要求衛福部長薛瑞元重新核定疫苗解密期限，並公開道歉﹔而缺失「都發生在陳時中任內」，陳時中應該要退選負責。
林聿禪說，現在市民最關心的是大雨致災的情形，民眾此刻最需要的是協助救災，陳時中自昨天到現在都在關心災情、勘災，取消競選活動行程。雖然取消競選公開行程，他私下仍馬不停蹄到內湖、南港勘災，今天早上也到萬華區桂林疏散門視察。而國民黨竟然依舊選擇「先拚選舉」、「繼續政治口水抹黑」，而非回應民眾需求，將人民置於選舉之後，令人遺憾。呼籲應把選舉放下，救災優先。
立法林楚茵今天在財政委員會質詢審計長陳瑞敏時也指出，疫苗採購是適用《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，屬於特別法的效力，而審計部的查核意見竟錯誤引用《政府採購法》，「特別法優於普通法」原則連高中生都學過，且當時採購的時空環境根本不適用《政府採購法》，直呼衛福部在前面打仗，審計部在後面放火。