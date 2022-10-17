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    首頁　>　臺北市

    家長控訴孩子被足球教練毒打 教練竟嗆：下次用吊的

    民進黨立委何志偉（左二）與遭體罰學童的家長C媽媽（右二）、D媽媽（右一）等人17日舉行「教練，可不可以不要打我」記者會。（記者廖振輝攝）

    民進黨立委何志偉（左二）與遭體罰學童的家長C媽媽（右二）、D媽媽（右一）等人17日舉行「教練，可不可以不要打我」記者會。（記者廖振輝攝）

    2022/10/17 12:36

    〔記者鍾麗華／台北報導〕民進黨立委何志偉、台北市議員鍾佩玲等人接獲家長陳情，指孩子參加學校的足球隊卻慘遭教練毆打，家長要求教練不要再打孩子，教練竟回：「那下次用吊的！」施暴的教練還沒有離開學校，甚至申請租借使用學校地下室當辦公室，家長表示「沒有一個家長可以接受施暴者可以跟孩子長時間零距離的接觸」。

    何志偉今天在立法院召開記者會，他表示，自2006年底通過的《教育基本法》修正案，明文禁止校園體罰，但很不幸仍有一群孩子因為飯吃得太慢、太愛說話遭到校隊教練的不當體罰，甚至要求所有孩子圍觀不准閉眼，只為了記取「教訓」，這樣的行為不但在孩子身上留下傷痕，也在孩子心裡留下傷疤。

    陳情的家長表示，兒子參加足球開始夜哭，她接兒子回家時，路上就聽見吼叫聲及孩子痛苦的哭叫聲，甚至有鞭打的聲音。為了保護兒子，她要求教練不要再打小孩，教練竟回：「那我下次用吊的！」

    另名家長泣訴，她的孩子是過動兒，讓他踢足球是希望體力有釋放的管道，難道這樣就要被打，難道過動兒就該被打成這樣嗎？在體罰學生時，教練要求小朋友在旁邊看，孩子每次都會很害怕下一個會不會是他，但每一次下一個都是他，只因為他是過動兒。

    台北市教育局科長林奎宇表示，該名教練已終止聘約，使用的場地也已把鑰匙繳回，不能使用，校方也請教練在11月15日把私人物品移除，教育局已責成學校組調查小組，調查報告10月31日會出來，就事實部分通報兒少法做相關認定。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    民進黨立委何志偉（中）、台北市議員鍾佩玲（左一）等人接獲家長陳情，指孩子參加學校的足球隊卻慘遭教練毆打，家長要求教練不要再打孩子，教練竟回：「那下次用吊的！」（何志偉辦公室提供）

    民進黨立委何志偉（中）、台北市議員鍾佩玲（左一）等人接獲家長陳情，指孩子參加學校的足球隊卻慘遭教練毆打，家長要求教練不要再打孩子，教練竟回：「那下次用吊的！」（何志偉辦公室提供）

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