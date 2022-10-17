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    首頁　>　臺北市

    涉投資中國房產為名吸金上億 基泰建設老董陳世銘今遭約談

    基泰建設被控以投資中國不動產、保證獲利等手法，向十多位投資者吸金上億元，調查局北機站今約談董事長陳世銘（右），總經理馮先勉（左）日前獲150萬交保。（資料照）

    基泰建設被控以投資中國不動產、保證獲利等手法，向十多位投資者吸金上億元，調查局北機站今約談董事長陳世銘（右），總經理馮先勉（左）日前獲150萬交保。（資料照）

    2022/10/17 12:19

    〔記者錢利忠／台北報導〕知名建商基泰建設被控以投資中國不動產、保證獲利等手法，向十多位投資者吸金上億元，台北地檢署日前搜索基泰建設及員工住處等19處，約談總經理馮先勉等10人，當時董事長陳世銘未到案，調查局北部地區機動工作站今約談陳世銘，稍晚將移交台北地檢署複訊。

    本月3日，北檢指揮北機站執行搜索，訊後分別依違反銀行法之非法經營銀行業務等罪，諭令馮先勉150萬元交保，並限制出境及出海；其他交保被告包括基泰建設職員楊靜玟以20萬元交保，時任開發部襄理胡永芳、基泰關係企業台北市快樂一生慈善基金會董事翁金杏、基泰職員李佩伶等 3人，則各10萬元交保；翁、李2人另被限制住居。

    另外，馮先勉兒子馮樹廷、時任基泰建設開發部副理翁光輝、會計部副理兼代發言人李秋雲、基泰法律顧問徐志明，以及合作廠商徐長勳等5人，均被限制住居。

    檢調獲報，基泰建設從2011年至2014年間，涉嫌以公司正在中國進行一個建案、前景可期，投資保證獲利等話術，對外招攬投資，但所提榮景並未實現，投資人憤而提出告訴。檢調發動搜索及約談後，基泰建設則發布重訊，稱配合調查，搜索行動對公司財務、業務無影響。

    基泰多年前曾透過第三地公司投資「中國河南省佛光房地產開發」、「平頂山鷹城商務中心房地產開發」等公司；基泰建設於1996年11月上市，代表作包括信義之星、基泰信義等知名建案。

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