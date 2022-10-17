柳林瑋猥褻女子判8月北檢囑託發監 宜蘭另定近日發監

柳林瑋向當初起訴該案的台北地檢署聲請改赴宜蘭地檢署報到發監獲准。（資料照）

2022/10/17 12:52

〔記者錢利忠／台北報導〕曾參與太陽花學運而被封為「社運醫師」的獨立媒體「沃草」前執行長柳林瑋，被林姓女子指控假借面試名義，於車內強吻她，之後再有2名女子跳出來指控遭他猥褻；一審依3件強制猥褻罪判他1年6月徒刑，二審認定他僅強制猥褻林女，改依1件強制猥褻罪判8月徒刑，經最高法院駁回上訴而定讞；柳向台北地檢署聲請改赴宜蘭地檢署發監獲准，宜檢已另發傳票通知柳報到。

據了解，柳林瑋原定本月14日應向北檢執行科報到發監執行，不過他聲請改赴宜檢報到，經北檢核准並囑託宜檢代為執行後，宜檢可自行評估傳票報到日期及時間，傳票經合法送達後，倘若柳屆時未如期向宜檢報到，或宜檢如傳拘無著，則將回函北檢無法受囑託並由北檢發布通緝。據悉，宜檢已寄傳票傳喚柳於近日報到發監執行。

柳林瑋曾因洪仲丘事件發起公民1985聯盟，之後參與太陽花學運，而有「社運醫師」稱號，他也是沃草公司的創辦人。

2017年5月，林女在臉書發文，以「這是一場華麗優雅的誘騙」為題，驚爆從事公共性醫療媒體的「L醫師」假借面試邀約，在車內強吻她，網友猜測「L醫師」就是柳林瑋，但柳一度喊冤。2019年3月，柳林瑋再被週刊踢爆，指林女2017年撰文控告柳強制猥褻後，又有2女向檢方控稱曾遭柳林瑋性騷擾，其中1女雖已旅居美國，但見到林女文章後，專程返台提告。北檢偵查時曾傳訊柳出庭，柳否認全部控訴，但檢方不採信，依3件強制猥褻罪起訴。

一審台北地院審理後，依3件強制猥褻罪各判他8月、8月、9月，合併應執行1年6月徒刑。柳上訴否認犯行，請求法院還他清白。二審高院認定，柳強制猥褻林女的犯行明確，但猥褻另2女的部分罪證不足，依1罪改判柳8月徒刑，另2件則判無罪。

最高法院認為二審判決的事實認定與證據採認，並無違誤法令，對於有罪、無罪等論述理由也已完備，駁回檢、辯上訴而定讞。

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