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    首頁　>　臺北市

    尼莎後有75條土石流紅色警戒 擎天崗11小時累積雨量381毫米

    因應尼莎颱風，農委會開設土石流災害緊急應變小組，今（17日）上午持續更新有75條土石流潛勢溪流的紅色警戒，其中新北市高達52條最多。（圖取自農委會網站）

    因應尼莎颱風，農委會開設土石流災害緊急應變小組，今（17日）上午持續更新有75條土石流潛勢溪流的紅色警戒，其中新北市高達52條最多。（圖取自農委會網站）

    2022/10/17 12:08

    〔記者吳柏軒／台北報導〕尼莎颱風過後，台灣各地多處暴雨成災，農委會也開設土石流災害緊急應變小組，今（17日）上午持續更新有75條土石流潛勢溪流的紅色警戒，其中新北市高達52條最多；氣象局則統計各測站累積雨量，今日累積11小時，以台北市擎天崗累積雨量381毫米為全台最高。

    農委會警告，土石流紅色警戒，應勸告或強制其撤離，並作適當之安置；因尼莎颱風成立土石流災害緊急應變小組，今上午6點半公告，全台有75條土石流紅色警戒，坐落在5縣市10鄉鎮；其中新北市52條最多，其他有桃園市8條、宜蘭縣7條、基隆市6條、台北市2條等。

    而土石流成因主要為降雨至山區土石崩塌，氣象局則統計今日各測站累積雨量，從17日0點到11點左右，全台累積雨量最高為台北市擎天崗測站（士林區陽明山），高達381毫米；其次為宜蘭縣西德山測站（南澳鄉）也有190.5毫米；新北市大粗坑（瑞芳區）累積165毫米；基隆市國一S006K測站（七堵區）也有154毫米；屏東縣南仁湖測站（滿洲鄉）也來到94.5毫米。

    而東北季風及颱風外圍環流影響，氣象局提醒易有短延時強降雨，今上午9點55分也持續發布豪雨特報，全台有7縣市有局部大雨發生機率，其中台北市來到豪大雨等級，基隆市、新北市、宜蘭縣則是豪雨等級，屏東縣、花蓮縣、台東縣則有大雨機率。氣象局提醒，連日降雨山區請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，並請避免前往山區活動，低窪地區請慎防淹水。

    而東北季風及颱風外圍環流影響，氣象局提醒易有短延時強降雨，今上午9點55分也持續發布豪雨特報，全台有7縣市有局部大雨發生機率。（圖取自氣象局網站）

    而東北季風及颱風外圍環流影響，氣象局提醒易有短延時強降雨，今上午9點55分也持續發布豪雨特報，全台有7縣市有局部大雨發生機率。（圖取自氣象局網站）

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