時代力量揭鹿港龍山寺修復程序違法要求停工

時力立委陳椒華與文化資產守護團體舉行「鹿港龍山寺古蹟整修疑慮」記者會。（記者廖振輝攝）

2022/10/17 12:02

〔記者林良昇／台北報導〕時代力量立委陳椒華接獲陳情，指鹿港龍山寺近日進行古蹟修復計畫，在地文史團體發現，並未依據文資法召開說明會就進行古蹟修復，修復工程在原有古蹟的彩繪上重新描繪，可能造成不可恢復的影響，呼籲立即停工展開調查，釐清爭議後再依法施工。

陳椒華今與時代力量彰化縣議員吳韋達、縣議員候選人鄭宇焱及文史團體在立法院召開記者會，質疑鹿港龍山寺修復並未依據文資法處理，恐危及原有古蹟。文史工作者蕭文杰指出，本案並未依照文資法第24條、古蹟修復辦法第18條，辦理公聽會、說明會，才引起輿論譁然。

蕭文杰表示，鹿港龍山寺最廣受矚目，由郭新林原作的五門殿虎邊夔龍窗外步口，被以彩繪「新作」取代，經比對原作老照片，色彩完全為符合「以原有形貌保存修復」及「不可臆測修復」的原則施做，文資局應釐清。

鹿港公民機構社成員王麒愷表示，鹿港龍山寺歷經921地震後毀損嚴重，隨即進入20多年至今的修復期，和本次爭議最相關的是2009年文化部核定、林春美團隊執行的「國定古蹟鹿港龍山寺彩繪調查暨修復計畫」，無視過去專家建議重新上漆，成果無法與原作相提並論，文化部應立即要求修復團隊停工檢討，以免造成龍山寺無以復歸的浩劫。

陳椒華說，支持古蹟修復，但若沒有長期且完整的修復計畫，可能反而破壞古蹟原貌，哪些部分需要重新繪製？哪些部分需要原作保存？需要經過嚴謹評估。但鹿港龍山寺是國定古蹟，修復計畫並未召開公聽會、說明會聽取各界意見，為古蹟修復工程做了最負面示範，程序違法，應立即停工，展開調查。

吳韋達指出，鹿港龍山寺修復工程沒有先舉辦說明會聽取各界建言，目前已可以看出修復工程的問題，新施作的的彩繪其整體色調、風格已經失去原有典故及風貌，應立即停工檢討，聽取專家意見。

鄭宇焱說，過去有不少古蹟修復失當的前車之鑑，如台南車站古蹟修復部分工程變更，讓車站日治時期部分結構受破壞﹔還有宜蘭百年古蹟就監獄門廳「藍屋」，修復過程被漆上新的護木漆變成黑色，若未來古色古香的文化資產被彩繪成新樣貌，會遭質疑文化價值。

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