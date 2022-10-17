色狼白嫖韓女遭判刑定讞 拒到案執行再被沒收10萬元

男子李哲維未到案執行，保證金10萬元遭沒收。（資料照）

2022/10/17 12:07

〔記者溫于德／台北報導〕男子李哲維承諾以3萬元與南韓女子性交，卻以偽鈔攙真鈔付錢，完事後還趁韓女洗澡時偷走護照、手機，後又謊稱自己是警察，再搶回買春錢並拔走韓女的項鍊，最高法院依攜帶兇器強盜罪判刑7年定讞，李男卻未到案執行，台北地院裁定沒入保證金10萬元。

李男是在2018年1月9日下午6時許，透過LINE聯絡買春，由應召站指派韓籍女子前往北市大直區某汽車旅館性交易，代價是2小時3萬元；但他到場後用2萬5000元偽鈔混5000元真鈔交給韓女，韓女誤信而同意性交。

完事後，李男又趁韓女洗澡時，偷走韓女護照和2支手機，韓女離開盥洗室後遍尋不著，質問李男「My phone」，他竟拿出預藏空氣槍喝令「No Police！」，同時扯下韓女脖子上的18K金項鍊後逃離現場。

韓女見狀趕緊向旅館櫃檯人員求助，並將受害過程告知林姓馬伕，不過並未報警，直到林姓馬伕3日後被警方查獲，才將韓女受害一事告知員警，李男事後被逮。

北院依強盜罪判李男有期徒刑6年，詐欺等罪部分判得易科罰金之刑共1年2月。高等法院指出，他持空氣槍屬兇器、符合加重要件，並審酌他利用韓女從事違法性交易而不敢報警的心理，持空氣槍犯案，犯後還始終否認犯行，改依攜帶兇器強盜罪判刑7年。最高法院駁回上訴定讞。

後來是檢方依法傳喚李男到案執行未果，又拘提無著，經聲請沒收保證金，北院裁定沒入保證金10萬元，可抗告。

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