尼莎颱風致災 陳時中昨晚趕赴內湖康樂隧道勘災並調度專業協助

民進黨台北市長候選人陳時中（右）16日晚間約7點，到內湖康樂隧道崩塌現場了解情況。（截圖自陳時中臉書）

2022/10/17 12:03

〔記者何玉華／台北報導〕尼莎颱風昨天帶來豪雨，造成台北市內湖區康樂隧道邊坡崩塌，交通中斷，民進黨台北市長候選人陳時中競總發言人、台北市土木技師公會理事長莊均緯說，陳時中在傍晚5點多就發動協調土木技師公會等人員到現場了解並提供專業協助，也在晚間7點多到現場關切，隨後還前往南港勘災。

莊鈞緯說，16日下午在內湖區已經發布一級警戒，6小時的雨量已經達200毫米以上，這樣的雨量一般都會有邊坡滑落跟坍塌的情形；他在晚間5點接到陳時中電話，請他協助邀請水土保持相關專業技師到康樂隧道現場了解災情是否控制住，提供專業協助避免災情擴大。

他30分鐘後約6點抵達現場，除遇到市議員李建昌外，並沒有相關人員在現場，他與大地技師公會理事長現勘，認為是強降雨，雨水入到地下層，因為土石含水量高跟地下水升高，淺層根系樹木跟土石崩落覆蓋雙向單車道，造成交通中斷；莊鈞緯表示，這種搶災就是跟時間賽跑，要及時調度機具，做好保護避免災害擴大。

他說，後來來了一位承包廠商的人員，但機具一直沒到，後來有中央調度的快手、山貓抵達現場，稍後北市機具也來了；當時也曾提醒廠商在搶災過程要注意坡腳不要造成第二次災害， 裸露區域先以帆布覆蓋，注意是否有鬆動現象，確定沒有不穩定突出物時，才能通車。

莊鈞緯表示，陳時中約6點多抵達附近大湖公園與市議員李建昌討論事情，並表示為不影響救災，請他在現場以專業協助，當時市議員王孝維也抵達現場；陳時中在7點鐘左右抵達崩塌現場的警戒線外，確認是在等待救災機具後，才離開前往南港勘災。

競總發言人林聿禪公開陳時中昨天的行程，早上9點17分在臉書發布關心颱風狀況及提醒民眾、9點50受訪時提醒民眾避免前往山區海邊、下午約1點50分致電湖田里里長曹昌正關心當地情況；傍晚5點53分新聞部發布「陳時中今晚原訂所有行程及競選活動取消。」晚上6點22分再發布17日無公開行程。

陳時中約在晚間6點40分抵達大湖公園（成功路五段與康湖路口）了解災情、約7點05分抵達康湖跟康樂隧道了解災情，隨後在7點34分抵達南港研究院路一段了解災情。

民進黨台北市長候選人陳時中（右）16日晚間約7點，到內湖康樂隧道崩塌現場了解情況。（截圖自陳時中臉書）

民進黨台北市長候選人陳時中（右）16日晚間6點多，到內湖大湖公園與市議員李建昌了解附近積淹水及交通狀況。（截圖自陳時中臉書）

民進黨台北市長候選人陳時中競總發言人、台北市土木技師公會理事長莊均緯說，陳時中在昨天傍晚5點多就發動協調土木技師公會等人員到現場了解並提供專業協助。（記者何玉華攝）

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