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    習近平中共20大致詞 民眾黨：宣示意義大於實質意義

    民眾黨今日表示，習近平20大發言宣示性意義大於實質意義，無須過度反應。（圖擷取自民眾黨臉書）

    民眾黨今日表示，習近平20大發言宣示性意義大於實質意義，無須過度反應。（圖擷取自民眾黨臉書）

    2022/10/17 11:58

    〔記者黃靖媗／台北報導〕中共總書記習近平昨日發表中國共產黨第20次全國代表大會報告，在涉台部分宣稱「絕不承諾放棄使用武力」，「堅持完善一國兩制，推進祖國統一」。對此，民眾黨今日表示，在共計1.4萬多字的報告中，提及台灣僅296字、主題次序排第13，顯示宣示性意義大於實質意義，無須過度反應。

    民眾黨表示，武統本來就是台灣必須面對的威脅，抗中保台不能只有口號，也不能只依賴他國的善意，台灣必須自立自強，平時強化軍備與國民國防意識，並在經濟上強化不可取代性，積極爭取參與國際事務，以增加與中國和平共處的籌碼。

    民眾黨認為，習近平共計1.4萬多字的報告中，提及台灣僅296字、主題次序排第13，顯示宣示性意義大於實質意義，無須過度反應，不需為了促統或促獨，刻意拿部分字句做文章，而是應堅定信念，不帶惡意地與中國廣泛交往，爭取兩岸和平共處。

    民眾黨也強調，他們堅信交流比交惡好、對話比對抗好，期盼增加兩岸交流的管道，減少情勢誤判，但台灣的主權與民主自由也不容退讓，若中國訴諸軍事及經貿威脅，將失去台灣民心，只有互相理解、尊重，才能開啟對話的空間。

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