視察水門為「出來給大家看看」 柯文哲：只是出來作秀

台北市長柯文哲今視察水門仍抱怨連連，自稱只是「作秀的說明」。（圖由台北市政府提供）

2022/10/17 11:49

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市昨暴雨水淹各地，市長柯文哲原在台中輔選，遭罵翻才於晚間趕回台北勘災，今再前往視察水門開啟情況，但仍語帶不滿表示，北市府只需按SOP進行，緊急或例外情況才要由長官決定，但如今還有「作秀」這項重要工作，如今早視察行程也是「出來給大家看一看」，找個地方來對外說明，但只是「作秀的說明」。

暴雨昨轟炸台北，多處均有淹水災情，柯文哲白天仍以民眾黨主席身份在南投、台中輔選，遭外界撻伐仍堅稱有SOP因應，至傍晚才臨時取消輔選行程，晚間至內湖康樂隧道勘災，今早再臨時新增視察堤外停車與水門開啟狀況行程。

柯文哲視察後受訪仍語帶不平，強調過去8年建立足以因應颱風及強降雨的防災體系，而昨日災害應變中心也僅三級開設，由消防局長坐鎮即可，長官只要建立制度、處理緊急或例外事件等三件事，昨日因康樂隧道涉及是否要連夜打通，屬例外狀況，才需長官下令。

柯文哲再暗嗆行政院長蘇貞昌，稱平常就要訓練好，而非不訓練也不準備，等災害發生時才趕快跑到災害中心作秀給人家看，現在都已是E化時代可遠距辦公，還去坐在防災中心給人看，實在太落伍。

柯文哲不滿表示，現在長官多一件重要的工作，就是「作秀」，就如今早原也只打算在市府內說明，但經勸說，才排視察行程「出來給大家看一看」，但自己仍認為在室內向大家說明就好，出來視察只是「作秀的說明」。

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