內湖康樂隧道坍塌 北市議會綠黨團批蔣萬安「慢半拍、作秀」

台北市議會黨團總召集人江志銘（右）批評，國民黨台北市長候選人蔣萬安先參加附近廟會活動拉票，直到晚間11點多才去崩塌現場勘災補畫面，不顧市民的利益只做秀，「萬安總是慢半拍」。（記者何玉華攝）

2022/10/17 11:41

〔記者何玉華／台北報導〕尼莎颱風帶來豪雨，造成台北市內湖區康樂隧道邊坡崩塌，交通中斷，民進黨台北市長候選人陳時中第一時間協調土木技師公會等專業人員到現場了解協助，他也在晚間7點多到現場關切；台北市議會黨團總召集人江志銘表示，國民黨台北市長候選人蔣萬安同一時間參加附近的廟會活動拉票，直到晚間11點多才去現場勘災補畫面，不顧市民的利益只做秀，他要公開譴責蔣萬安「萬安總是慢半拍」。

尼莎颱風造成內湖康樂隧道邊坡坍塌，三名主要台北市長候選人先後到現場勘災並在臉書上傳相關照片；江志銘表示，陳時中跟無黨籍的候選人黃珊珊都取消公開行程，到現場了解災情提供協助，蔣萬安完全不顧災情，不僅沒到現場，還參加附近的廟會活動拉票，直到深夜11點多才去現場會勘補畫面，他公開譴責蔣萬安不顧市民的利益，沒有把市民利益擺在心中、放在第一位，「這樣的人夠格競選市長嗎？」

市議員劉耀仁說，災害來的時，最能挑戰個人的特質，陳時中劍及履及，視民如親，第一時間去現場勘災，「蔣愣愣」愣住了，等他回神的時候，已經比陳時中晚了3小時，兩人高下立判。市議員簡舒培說，災害發生的時候，就是考驗團隊是不是準備好了，而柯文哲的團隊讓人失望。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法