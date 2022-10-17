動物園喜迎棘皮瘤尾守宮寶寶 常被誤認「小恐龍」

棘皮瘤尾守宮天生的凸疣與棘刺、顯眼的大頭與厭世臉，充滿特色的外觀時常被說長得像炸雞或是小恐龍。（圖由台北市立動物園提供）

2022/10/17 11:42

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市立動物園今年首次引進原生於澳洲的棘皮瘤尾守宮，兩對守宮經過漫長檢疫期近期終於「出關」，也各自孵育了新生寶寶。棘皮瘤尾守宮因天生有凸疣與棘刺，還有顯眼的大頭與一張厭世臉，特色外觀時常被看成炸雞或小恐龍。

動物園表示，兩棲爬蟲館的棘皮瘤尾守宮整年都可以繁殖，每窩有2顆蛋，一年大約可生到6窩，孵化期則需90至100天。棘皮瘤尾守宮原生環境位於溫度偏高且乾燥的澳洲，人工照養環境設計要留意溫度、濕度控制，保育員也會定期照蛋判斷發育狀態，觀察產下的蛋內是否帶有血絲，若無代表未受精成功；若是受精蛋，隨著蛋內守宮寶寶成長，蛋也會越來越實心，若照蛋發現整顆蛋幾乎無法透光，就代表離守宮寶寶破殼時間不遠。

近期棘皮瘤尾守宮孵蛋過程中還發生小插曲，讓保育員決定「出手」剪蛋殼，原因是同窩的寶寶已經孵出來，但另外一顆蛋卻遲遲沒有動靜，讓大家非常緊張。剪開蛋殼才發現守宮寶寶還沒睡醒，才沒有反應，原來是虛驚一場。

動物園表示，剛孵出來的棘皮瘤尾守宮寶寶們，會與同窩的兄弟姐妹一起居住，這是因為棘皮瘤尾守宮沒有育幼行為，生產完將蛋埋起就會離開，而且守宮看到能吞進嘴巴大小的東西都會想咬一口，為免守宮爸媽「六親不認」，動物園才將寶寶區隔，讓牠們安全長大。

現在兩棲爬蟲館已經有一對成體棘皮瘤尾守宮正式與大家見面，但棘皮瘤尾守宮是夜行性動物，白天通常會躲在石板下方休息，遊客想看到牠們，也需要一點眼力及運氣。

兩棲爬蟲館已經有一對成體棘皮瘤尾守宮正式與大家見面了。（圖由台北市立動物園提供）

棘皮瘤尾守宮並沒有育幼的行為，生產完將蛋埋起就會離開。（圖由台北市立動物園提供）

保育員會透過定期照蛋來判斷發育狀態。（圖由台北市立動物園提供）

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