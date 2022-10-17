為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    「北投有難，你在南投」市議會民進黨團譴責柯文哲要求道歉

    台北市議會民進黨團今（17）天早上召開記者會譴責台北市長柯文哲，要求道歉。（記者何玉華攝）

    台北市議會民進黨團今（17）天早上召開記者會譴責台北市長柯文哲，要求道歉。（記者何玉華攝）

    2022/10/17 11:25

    〔記者何玉華／台北報導〕尼莎颱風帶來豪雨，造成台北市多處傳出淹水災情，以內湖邊坡崩塌、士林水燕停車場受創嚴重，台北市議會民進黨團今（17）天早上召開記者會譴責台北市長柯文哲，要求道歉；士林北投區議員陳賢蔚怒斥「北投有難，你在南投」，黨團總召集人江志銘呼籲柯文哲請辭台北市長，把市政交給願意為台北市民的人來主持。

    民進黨團議員江志銘、簡舒培、陳賢蔚、李建昌、許淑華、劉耀仁及市議員候選人何孟樺、陳聖文、吳郁瑾今天上午在黨籍台北市長候選人陳時中競選總部召開「尋找台北市長柯文哲」記者會，公開譴責柯文哲在致災性災害來襲時，沒有坐鎮台北市防災，還到外縣市去輔選；災害發生後，還以一切照SOP，都在掌握中為由，沒有第一時間趕回坐鎮，簡舒培痛斥「SOP出了問題，台北市政府癱瘓了」，就算晚間趕回了，卻說「不要大呼小叫，平常就該訓練」。

    簡舒培說，柯文哲只會說SOP，但台北市的SOP已經出了問題，造成市政癱瘓；就連官方LINE群組的訊息，竟然會在下午4點41分發簡訊通知4點要關水門，這樣如何讓市民提前準備，以致造成災損；甚至連水利處也沒啟動河川地非固定設施的撤除，造成流動廁所隨著水流漂。

    簡舒培說，柯文哲只想搶救自己的政治生命，不在乎台北市民的利益；最算晚間被迫取消行程回了台北，卻說「不要大呼小叫，平常就該訓練」；請問柯文哲平時的訓練在哪裡？不要再強詞奪理，台北市民「需要會做事的市長，不是只會罵人的市長」。

    江志銘表示，柯文哲心中沒有市民，籲請他辭職，把台北市交給有心願意為北市民服務的人；陳賢蔚強烈譴責說，「北投有難，你在南投」、「里長在勘災，你在南投輔選」；質疑SOP根本沒有啟動，導致許多居民的車輛受困堤內停車場，一度還有市民受困，甚至有里長在市政群組求援，竟只得到「收到」的回應，讓人非常失望。

    松山信義區的市議員許淑華說，柯文哲說他透過LINE對話可以掌握災情狀況，但做震災情指揮中心的是消防局局長，副市長彭振聲根本沒有到場，她問山坡倒塌到底由誰主政？得到「各司其職」的回覆，所有的忙災準備、應變措施都是里民、里長、民代在做，實則根本沒有橫向聯繫，柯文哲卻還在說風涼話。要求柯文哲道歉。

    台北市議會民進黨團今（17）天早上召開記者會譴責台北市長柯文哲，要求道歉。（記者何玉華攝）

    台北市議會民進黨團今（17）天早上召開記者會譴責台北市長柯文哲，要求道歉。（記者何玉華攝）

    台北市議會民進黨團今（17）天早上召開記者會譴責台北市長柯文哲，要求道歉。（記者何玉華攝）

    台北市議會民進黨團今（17）天早上召開記者會譴責台北市長柯文哲，要求道歉。（記者何玉華攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    北市暴雨成災 柯文哲傍晚才趕回
    2022/10/17 05:30

    北市暴雨成災 柯文哲傍晚才趕回
    臨時取消輔選急返台北勘災 柯文哲：每次都作秀給人看「我才不要」
    2022/10/16 21:26

    臨時取消輔選急返台北勘災 柯文哲：每次都作秀給人看「我才不要」

    高市財政局菸酒法令宣導小隊再次出動囉
    說好的SOP？柯文哲取消行程 民眾黨台中市黨部：他心繫災情
    2022/10/16 19:42

    說好的SOP？柯文哲取消行程 民眾黨台中市黨部：他心繫災情
    大雨天南下輔選被罵爆 柯文哲緊急取消晚上行程回台北
    2022/10/16 18:55

    大雨天南下輔選被罵爆 柯文哲緊急取消晚上行程回台北
    豪雨致災柯文哲仍忙輔選 何志偉批：市民真的比選舉重要
    2022/10/16 18:48

    豪雨致災柯文哲仍忙輔選 何志偉批：市民真的比選舉重要
    臺北市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播