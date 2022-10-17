「北投有難，你在南投」市議會民進黨團譴責柯文哲要求道歉

台北市議會民進黨團今（17）天早上召開記者會譴責台北市長柯文哲，要求道歉。（記者何玉華攝）

2022/10/17 11:25

〔記者何玉華／台北報導〕尼莎颱風帶來豪雨，造成台北市多處傳出淹水災情，以內湖邊坡崩塌、士林水燕停車場受創嚴重，台北市議會民進黨團今（17）天早上召開記者會譴責台北市長柯文哲，要求道歉；士林北投區議員陳賢蔚怒斥「北投有難，你在南投」，黨團總召集人江志銘呼籲柯文哲請辭台北市長，把市政交給願意為台北市民的人來主持。

民進黨團議員江志銘、簡舒培、陳賢蔚、李建昌、許淑華、劉耀仁及市議員候選人何孟樺、陳聖文、吳郁瑾今天上午在黨籍台北市長候選人陳時中競選總部召開「尋找台北市長柯文哲」記者會，公開譴責柯文哲在致災性災害來襲時，沒有坐鎮台北市防災，還到外縣市去輔選；災害發生後，還以一切照SOP，都在掌握中為由，沒有第一時間趕回坐鎮，簡舒培痛斥「SOP出了問題，台北市政府癱瘓了」，就算晚間趕回了，卻說「不要大呼小叫，平常就該訓練」。

簡舒培說，柯文哲只會說SOP，但台北市的SOP已經出了問題，造成市政癱瘓；就連官方LINE群組的訊息，竟然會在下午4點41分發簡訊通知4點要關水門，這樣如何讓市民提前準備，以致造成災損；甚至連水利處也沒啟動河川地非固定設施的撤除，造成流動廁所隨著水流漂。

簡舒培說，柯文哲只想搶救自己的政治生命，不在乎台北市民的利益；最算晚間被迫取消行程回了台北，卻說「不要大呼小叫，平常就該訓練」；請問柯文哲平時的訓練在哪裡？不要再強詞奪理，台北市民「需要會做事的市長，不是只會罵人的市長」。

江志銘表示，柯文哲心中沒有市民，籲請他辭職，把台北市交給有心願意為北市民服務的人；陳賢蔚強烈譴責說，「北投有難，你在南投」、「里長在勘災，你在南投輔選」；質疑SOP根本沒有啟動，導致許多居民的車輛受困堤內停車場，一度還有市民受困，甚至有里長在市政群組求援，竟只得到「收到」的回應，讓人非常失望。

松山信義區的市議員許淑華說，柯文哲說他透過LINE對話可以掌握災情狀況，但做震災情指揮中心的是消防局局長，副市長彭振聲根本沒有到場，她問山坡倒塌到底由誰主政？得到「各司其職」的回覆，所有的忙災準備、應變措施都是里民、里長、民代在做，實則根本沒有橫向聯繫，柯文哲卻還在說風涼話。要求柯文哲道歉。

台北市議會民進黨團今（17）天早上召開記者會譴責台北市長柯文哲，要求道歉。（記者何玉華攝）

台北市議會民進黨團今（17）天早上召開記者會譴責台北市長柯文哲，要求道歉。（記者何玉華攝）

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