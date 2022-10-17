見逃逸移工不抓反要錢 北市2貪警遭判刑定讞

警員林長玲（見圖）、蔡志偉見逃逸移工不抓反要錢，兩人均被依貪污罪判刑定讞。（資料照）

2022/10/17 11:22

〔記者溫于德／台北報導〕前台北市大同警分局建成派出所2名男警林長玲、蔡志偉，被控8年前在台北車站附近盤查到逃逸移工後，以不移送移民署遣返為條件，勒索或索賄共13萬2000元，若移工沒錢，就逼對方拔金項鍊相抵，面對有姿色的女移工還暗示可媒介性交易。高等法院更一審依犯貪污罪各判林有期徒刑9年2月、蔡8年，最高法院駁回上訴定讞。

警政署政風室2014年意外獲知兩警異常登入警用電腦資料庫，私自查詢上百筆移工個資，展開行政調查，報請檢察官指揮調查局專案偵辦起訴。

判決指，2名員警時常利用週末移工放假聚集在北車附近的機會，刻意盤查落單移工，一旦查獲逃逸移工，即開口索賄1萬至3萬元，若移工現金太少，就強占金項鍊折抵，還先掂重量說：「你這黃金假的嘛！」一名被害女移工更指控，員警跟她說：「妳很漂亮，有沒有錢？可以幫妳介紹客人。」想仲介她去賣淫。

另有一名台灣人證稱，林長玲曾經穿便衣帶他認識的女移工與他當面討價還價，他靈機一動從口袋掏出手機假裝錄音，對林說：「你知道你剛才在說什麼嗎？我要求看你證件。」林一楞不敢答腔，被揍兩拳也不計較，倉皇逃離。

台北地院一審認定林長玲犯藉勢藉端勒索強占財物、違背職務收賄等共8罪，審酌林在檢方偵查時繳回不法所得10萬元，判刑10年；至於犯2罪的蔡志偉因始終否認犯行，被判9年4月。高等法院二審維持兩人刑度。

案經最高法院撤銷發回，高院更一審痛批林長玲擔任警察工作長達21年，案發時又是負責執法的派出所警員，理應知悉收受賄賂是嚴重觸法行為，但沒有證據證明林強占或勒索財物，改依貪污罪中違背職務收受賄賂罪判刑9年2月，蔡志偉情況亦同，被改判8年。最高法院駁回上訴定讞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法