3北市長候選人昨深夜赴康樂隧道勘災 蔣萬安速度最慢挨批

民進黨台北市長候選人陳時中（右）昨深夜趕往隧道勘災。（圖擷自陳時中臉書）

2022/10/17 11:38

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市昨出現暴雨，各地都有災情，內湖區康樂隧道口旁土石及路樹崩塌滑落，讓隧道一度無法雙向通行，今早已經通車。台北市長候選人陳時中、黃珊珊、蔣萬安昨深夜都前往勘災。有綠營議員表示，陳時中第一時間就停止選舉活動勘災，蔣萬安卻繼續跑選舉行程，誰有格當市長高下立判。

黃珊珊昨晚近7點在民眾黨議員參選人陳宥丞陪同下，抵達湖隧道現場，陳時中昨晚也停止選舉活動，7點左右與民進黨市議員李建昌、議員候選人王孝維到場。陳時中昨在臉書表示，他擔心雨勢會造成災情，取消晚間所有行程，到大湖公園與康湖隧道口關心狀況，並與土木技師、水保技師一同勘查，期盼所有市民都能平安。

李建昌昨也在臉書表示，阿中停止選舉活動，由他陪同來內湖看豪雨下災情。李更貼出蔣萬安昨晚在出席餐會的照片大酸，「蔣萬安繼續跑選舉行程！誰有格擔任下任市長，高下立判！」

蔣萬安昨晚出席內湖承天宮平安餐會尋求支持，喊出2年內捷運東環段動工、重陽敬老金1500元一定發等政見拉票。蔣在昨天9點多與議員李明賢、吳世正趕往康樂隧道勘災。蔣勘災後表示，大量土石跟斷樹堵住康樂隧道入口，完全無法通行，他也跟工務局討論搶修進度，感謝昨深夜還在參與救災及搶通的相關市府同仁

蔣萬安今天上午陪同大湖里長大溝溪生態治水園區現勘，被問起昨天至康樂隧道場勘是三位參選人中速度最慢的看法。蔣萬安表示，議員們都非常關心，這次因為氣候變遷、極端氣候造成急降雨，希望傾聽第一線里長心聲。他今天不只談到滯洪池、還有水門未來機制，都希望有更好的方式，最優先考量居民生命財產安全。

民進黨台北市長候選人陳時中（左）昨晚上停止選舉活動，與議員李建昌至內湖看豪雨災情。（圖擷自李建昌臉書）

無黨籍台北市長候選人黃珊珊昨晚近7點在民眾黨議員參選人陳宥丞陪同下，抵達湖隧道現場。（圖擷自黃珊珊臉書）

國民黨台北市長候選人蔣萬安（左）在昨天9點多與議員李明賢（右）、吳世正趕往康樂隧道勘災。（圖擷自蔣萬安臉書）

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