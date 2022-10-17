詐林百里妻5千萬 假閨密朱立安續押2月

假閨密朱立安詐林百里妻5千萬，北院裁定續押2個月。（資料照）

2022/10/17 11:47

〔記者溫于德／台北報導〕名媛朱立安與在逃共犯向廣達電腦創辦人林百里的妻子何莎詐騙5千萬，被害人還包括作家鄭豐喜遺孀吳繼釗等人，總計不法所得為2.5億元，檢方7月依詐欺等罪起訴朱，並將朱移審，朱喊價50萬元想具保停押，但台北地院認為50萬元與犯罪所得不成比例，裁定從本月20日起延長羈押2個月。

裁定指，朱立安被檢方指控涉嫌詐欺取財、非法銷售境外基金、非法經營銀行業務、行使偽造私文書等多罪，且嫌疑重大，朱一度獲命2000萬元交保卻覓保無著，仍遭羈押。

北院認為，檢方查出，朱立安與在逃共犯非法吸金1.1億元，又於2016年1月至2020年間詐騙投資人1.4億元，由於朱的不法所得在1億元以上，因此，面臨的是最輕本刑7年以上的重罪，代表朱有高度逃亡可能。

北院也說，依朱立安曾擔任多間境外公司負責人，又曾為香港鏵亞證券公司董事，且曾在香港地區開設金融帳戶，足認逃往海外之虞。

北院最後提到，朱立安即便自稱在很困難的時候都沒有丟下爛攤子跑掉，希望具保金在50萬元以內，但50萬元與犯罪所得不成比例，難以形成強制力，裁定延押2個月。

起訴指，朱立安虛設境外紙上公司，招攬投資未經核准的境外基金，朱經引薦結識何莎，靠噓寒問暖成為閨密，後遊說投資假基金，受害人還包括吳繼釗等政商名流。

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