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    首頁　>　臺北市

    審計部指高端5缺失 國民黨要陳時中退選負責

    國民黨立法院黨團17日召開「護航高端全民付出代價！陳時中不用負責？」記者會，由總召曾銘宗（中）主持、首席副書記長謝衣?（右）、國民黨副秘書長李彥秀（左）出席發表意見。（記者羅沛德攝）

    國民黨立法院黨團17日召開「護航高端全民付出代價！陳時中不用負責？」記者會，由總召曾銘宗（中）主持、首席副書記長謝衣?（右）、國民黨副秘書長李彥秀（左）出席發表意見。（記者羅沛德攝）

    2022/10/17 11:25

    〔記者林良昇／台北報導〕審計部針對疫苗採購提出5大缺失，引發藍營集體砲轟，立法院國民黨團總召曾銘宗要求，衛福部長薛瑞元重新核定疫苗解密期限，並公開道歉﹔而缺失「都發生在陳時中任內」，前衛福部長、民進黨台北市長候選人陳時中應該要退選負責。

    審計部「COVID-19疫苗採購執行情形專案查核報告」日前曝光，對疫苗採購提出5大缺失，立法院國民黨團今召開記者會，國民黨團首席副書記長謝衣鳯認為，審計部查核報告揭露許多缺失，更指疫苗採購計畫沒有超前部署，打臉衛福部。

    針對疫苗採購價格，謝衣鳯質疑，王必勝先前稱很懷念陳時中，不知道是不是連他也不知道採購的來龍去脈，採購價格說明不清楚，才要找前任指揮官陳時中說明？

    曾銘宗則說，審計部指陳時中核定的疫苗採購價格是保密期限30年，而非陳時中說的保存及薛瑞元解釋的保密5年至11年，等於是公開欺騙立院，應出面公開道歉，並重新核定解密期限。

    曾銘宗批評，高端疫苗預估到11月有170萬劑會銷毀，是全民買單﹔而高端疫苗的效益評估報告到現在還沒公布，影響接種民眾的健康權益，「都發生在陳時中任內」，陳時中應退選負責。

    國民黨立委林奕華批評，日本拒絕高端疫苗，就是民進黨愚民政策的鐵證，友台的日本戳破謊言，讓民進黨貼到鐵板，代表日本人還是相信國際科學數字，不是到底友不友好。

    林奕華表示，高端當時採購免疫橋接取得EUA，但當時國民黨就提出質疑，要求公開學者專家名單，但政府連會議記錄都不給，到底誰幫高端背書完全不知道，現在又被審計部揪出缺失，「扼殺高端疫苗的是民進黨跟高端自己」，陳時中就是始作俑者。

    國民黨副秘書長李彥秀砲轟，獨裁傲慢卸責就是民進黨真面目，審計部揪出5大缺失，都是陳時中任內通過的，若在西方民主國家已是國家級政治醜聞，陳還以已離開衛福部來卸責，若還能當選，是台北市災難的開始，呼籲11月26日要給民進黨教訓。

    此外，曾銘宗也提到，審計部提出相關報告後，上週四在財政委員會，民進黨立委居然為了護航高端，強力攻擊審計部，今天在財政委員會也可能出先相關情況，國民黨要給予最嚴厲譴責。

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