國民黨祝賀中共二十大 賴瑞隆：再一次背叛台灣！

中共二十大昨日於北京人民大會堂召開，中國官媒「新華網」報導揭露，國民黨拍賀電向共產黨祝賀。（翻攝直播）

2022/10/17 09:49

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國官媒「新華網」以「『台灣地區』有關政黨和人士祝賀中國共產黨第二十次全國代表大會召開」為題發布消息，揭露國民黨拍賀電向共產黨表達祝賀。民進黨立委賴瑞隆受訪批評，拍賀電向共產黨祝賀，這是再一次背叛台灣，在關鍵時刻，始終站在台灣的對立面與共產黨站在一起。

據「新華網」報導，國民黨中央委員會在16日致中國共產黨中央委員會的賀電中表示，在九二共識、反對台獨基礎上兩岸各項交流與合作成果豐碩，希望兩黨持續溝通、真誠合作、深化互信、求同存異，共同增進兩岸人民權益福祉，努力維護台海和平穩定，開創兩岸關係繁榮發展。

同日，中國共產黨中央委員會覆電中國國民黨中央委員會表示，多年來，兩黨在堅持九二共識、反對台獨共同政治基礎上，共同推動兩岸關係和平發展，造福兩岸同胞。當前台海形勢愈益複雜嚴峻，期盼兩黨把握大局，體察大勢，堅守大義，在既有共同政治基礎上加強溝通，增進互信，深化合作，為台海和平、同胞福祉、國家統一、民族復興而共同努力。

「新華網」報導更指出，國民黨前主席連戰、洪秀柱，新黨主席吳成典，無黨團結聯盟主席林炳坤等發賀函賀信，期望兩岸同胞匯聚智慧、和衷共濟，攜手合作推動兩岸關係和平發展，共謀中華民族偉大復興。

對此，民進黨立委賴瑞隆質疑，國民黨最讓台灣人民失望的是，在台灣最危急的時刻都選擇站在台灣的對立面。習近平在中共二十大表明不放棄武力犯台，堅持要統一台灣，完全不顧台灣人民感受，過去以來也不斷用軍事威脅、外交打壓，國民黨不去向中共表達反對統一，反而拍賀電向共產黨祝賀，這是再一次背叛台灣，再次讓國際看見台灣最大在野黨選擇與共產黨站在一起。

賴瑞隆指出，國民黨始終扮演與中共唱和的角色，這是台灣人民最無法接受的，當歐美民主陣營都在力挺台灣，台灣內部卻有國民黨在跟共產黨唱和九二共識和反對台獨。如果國民黨不能思考以台灣利益來向中國發聲，台灣人民會更看清國民黨的本質，國民黨在台只會越來越泡沫化。

民進黨立委何志偉受訪說，尊重中國國民黨很想要祝賀中國共產黨，國共兩黨一直以來都互相認為是「自己人」，雙方有賀電往返「非常正常啊！」

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