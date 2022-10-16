為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    臨時取消輔選急返台北勘災 柯文哲：每次都作秀給人看「我才不要」

    台北市今持續暴雨，內湖區康樂隧道邊坡路樹崩塌無法通行，市長柯文哲白天都在台中進行民眾黨輔選，直至傍晚才臨時取消輔選行程，急返台北勘災。（記者鄭名翔翻攝）

    台北市今持續暴雨，內湖區康樂隧道邊坡路樹崩塌無法通行，市長柯文哲白天都在台中進行民眾黨輔選，直至傍晚才臨時取消輔選行程，急返台北勘災。（記者鄭名翔翻攝）

    2022/10/16 21:26

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市今持續暴雨，內湖區康樂隧道邊坡路樹崩塌無法通行，市長柯文哲白天都在台中進行民眾黨輔選，直至傍晚才臨時取消輔選行程，急返台北勘災，但受訪時仍語帶不滿強調，目前災害應變中心僅三級開設，市府可自行應付，「需要我決策再出來」，並暗嗆行政院長蘇貞昌，平時不準備、不訓練，有災害才到應變中心大呼小叫、耍官威，順便抹黑別人，並嗆台灣每次都喜歡作秀給別人看，「我才不要」。

    台北全天暴雨不斷，各地均傳災情，人在台中輔選的柯文哲今稱，健全政府不論長官在哪，都有SOP作業，此才是文明國家作法，但遭各界撻伐，傍晚緊急取消輔選行程，北返趕赴內湖區康樂隧道勘災，並於現場指示須連夜搶通，於明早8點前恢復通車。

    柯文哲受訪時仍堅稱，並未突然取消行程，也不是被輿論壓力干涉，一切仍按SOP走，災害應變中心三級開設由消防局長坐鎮，有問題隨時回報，可以解決就自行解決，而如此坍方是否須連夜打通要由市長決策，則再出來就好，強調都是照SOP，災害應變中心連二級都不到，須到一級開設才會全府進駐。

    柯文哲表示，平常就要做好訓練、相信作戰部隊，相信8年來已建立台北市政府對付颱風、降雨的防災體系，暗嗆蘇貞昌平時不準備、不訓練，有災害時才到應變中心大呼小叫、耍官威、抹黑別人，並稱應相信制度，不滿稱台灣每次都作秀給人家看，「我才不要」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    說好的SOP？柯文哲取消行程 民眾黨台中市黨部：他心繫災情
    2022/10/16 19:42

    說好的SOP？柯文哲取消行程 民眾黨台中市黨部：他心繫災情
    大雨天南下輔選被罵爆 柯文哲緊急取消晚上行程回台北
    2022/10/16 18:55

    大雨天南下輔選被罵爆 柯文哲緊急取消晚上行程回台北

    市場新趨勢 按摩椅也能「健康管理」！？
    豪雨致災柯文哲仍忙輔選 何志偉批：市民真的比選舉重要
    2022/10/16 18:48

    豪雨致災柯文哲仍忙輔選 何志偉批：市民真的比選舉重要
    柯文哲不在...北市災情應變中心強化三級開設 已85件災情
    2022/10/16 18:43

    柯文哲不在...北市災情應變中心強化三級開設 已85件災情
    臺北市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播