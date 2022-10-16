臨時取消輔選急返台北勘災 柯文哲：每次都作秀給人看「我才不要」

台北市今持續暴雨，內湖區康樂隧道邊坡路樹崩塌無法通行，市長柯文哲白天都在台中進行民眾黨輔選，直至傍晚才臨時取消輔選行程，急返台北勘災。（記者鄭名翔翻攝）

2022/10/16 21:26

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市今持續暴雨，內湖區康樂隧道邊坡路樹崩塌無法通行，市長柯文哲白天都在台中進行民眾黨輔選，直至傍晚才臨時取消輔選行程，急返台北勘災，但受訪時仍語帶不滿強調，目前災害應變中心僅三級開設，市府可自行應付，「需要我決策再出來」，並暗嗆行政院長蘇貞昌，平時不準備、不訓練，有災害才到應變中心大呼小叫、耍官威，順便抹黑別人，並嗆台灣每次都喜歡作秀給別人看，「我才不要」。

台北全天暴雨不斷，各地均傳災情，人在台中輔選的柯文哲今稱，健全政府不論長官在哪，都有SOP作業，此才是文明國家作法，但遭各界撻伐，傍晚緊急取消輔選行程，北返趕赴內湖區康樂隧道勘災，並於現場指示須連夜搶通，於明早8點前恢復通車。

柯文哲受訪時仍堅稱，並未突然取消行程，也不是被輿論壓力干涉，一切仍按SOP走，災害應變中心三級開設由消防局長坐鎮，有問題隨時回報，可以解決就自行解決，而如此坍方是否須連夜打通要由市長決策，則再出來就好，強調都是照SOP，災害應變中心連二級都不到，須到一級開設才會全府進駐。

柯文哲表示，平常就要做好訓練、相信作戰部隊，相信8年來已建立台北市政府對付颱風、降雨的防災體系，暗嗆蘇貞昌平時不準備、不訓練，有災害時才到應變中心大呼小叫、耍官威、抹黑別人，並稱應相信制度，不滿稱台灣每次都作秀給人家看，「我才不要」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法