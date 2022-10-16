承諾捷運東環段2年內動工 蔣萬安：敬老金1500元一定發

國民黨台北市長候選人蔣萬安今晚出席內湖承天宮平安餐會尋求支持。（蔣萬安競選團隊提供）

2022/10/16 22:19

〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨台北市長候選人蔣萬安今（16）日晚間出席內湖承天宮平安餐會尋求支持，致詞時國語、台語雙聲道交替運用，承諾若有機會擔任市長，上任兩年內捷運東環段一定動工、重陽敬老金1500元一定發、生育補助將由目前2萬元提高到4萬元，且生第二胎入住社宅租金8折，另外還要推動大都更計畫。

蔣萬安晚間致詞時表示，去年他也有來，當時大家給他很多鼓勵，這次台北市長選舉，「萬安要再次拜託大家給我支持鼓勵，給年輕人一個機會，換年輕人替大家出來打拚。」

蔣萬安也端出政策牛肉，承諾未來若當上市長，針對內湖區的交通問題，包括捷運東環段、民生汐止線，都會盡最大力量儘速動工，「東環段我上任兩年內馬上動工，民生汐止線中央核定後，我也會儘速動工，絕對會當成我最優先處理的捷運線，不會把它當『盲腸線』。」

蔣萬安指出，其次，對於長輩的照顧，「敬老金我一定會發，1500元不會縮水，這是對長輩的尊重，全台灣都有，只有台北沒有，這很沒道理」，第三，對於年輕朋友，「生育獎勵從現在的2萬提高到4萬，生第二胎入住社宅，租金8折。另外我也要推動大都更，透過都市更新，讓台北市市容換然一新，也讓市民朋友住得安心、住得安全。」

蔣萬安說，拜託各位鄉親給他支持；所有各級民代，只要認真為這片土地、城市打拚的，我們都要支持。「萬安在這祝福所有鄉親世大，平安健康、萬事如意，大家都大賺錢、大發財，感謝大家！」

國民黨台北市長候選人蔣萬安今晚出席內湖承天宮平安餐會尋求支持。（蔣萬安競選團隊提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法