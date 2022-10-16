承諾捷運東環段2年內動工 蔣萬安：敬老金1500元一定發
2022/10/16 22:19
〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨台北市長候選人蔣萬安今（16）日晚間出席內湖承天宮平安餐會尋求支持，致詞時國語、台語雙聲道交替運用，承諾若有機會擔任市長，上任兩年內捷運東環段一定動工、重陽敬老金1500元一定發、生育補助將由目前2萬元提高到4萬元，且生第二胎入住社宅租金8折，另外還要推動大都更計畫。
蔣萬安晚間致詞時表示，去年他也有來，當時大家給他很多鼓勵，這次台北市長選舉，「萬安要再次拜託大家給我支持鼓勵，給年輕人一個機會，換年輕人替大家出來打拚。」
蔣萬安也端出政策牛肉，承諾未來若當上市長，針對內湖區的交通問題，包括捷運東環段、民生汐止線，都會盡最大力量儘速動工，「東環段我上任兩年內馬上動工，民生汐止線中央核定後，我也會儘速動工，絕對會當成我最優先處理的捷運線，不會把它當『盲腸線』。」
蔣萬安指出，其次，對於長輩的照顧，「敬老金我一定會發，1500元不會縮水，這是對長輩的尊重，全台灣都有，只有台北沒有，這很沒道理」，第三，對於年輕朋友，「生育獎勵從現在的2萬提高到4萬，生第二胎入住社宅，租金8折。另外我也要推動大都更，透過都市更新，讓台北市市容換然一新，也讓市民朋友住得安心、住得安全。」
蔣萬安說，拜託各位鄉親給他支持；所有各級民代，只要認真為這片土地、城市打拚的，我們都要支持。「萬安在這祝福所有鄉親世大，平安健康、萬事如意，大家都大賺錢、大發財，感謝大家！」