車主哭哭！基隆河水暴漲 士林堤外停車場恐逾百車泡在水裡
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〔記者蔡思培／台北報導〕尼莎颱風為台灣中部以北、東半部帶來暴雨。基隆河水位暴漲，台北市士林區百齡橋周邊河濱公園也遭殃，堤外停車場水位已超過車輛輪胎，基隆河兩岸至少各有40、50輛汽車未及時離開、泡在水裡，直到晚間仍有車主努力涉水嘗試脫困、險象環生。
士林區今天大雨不斷，百齡橋下也淹大水，消防局傍晚獲報，在基隆河右岸通河街325巷附近「三腳渡」一帶堤外停車場有數十輛車泡水，還有人一度受困，所幸及時獲救；基隆河左岸通河西街這邊的堤外停車場也還有數十輛車未及時離開。
葫東里里長郭淑玲也在臉書發文提醒民眾不要再開車或騎車過來，並請車主趕快去移車，有民眾要進停車場牽車，水直接淹到下半身。郭淑玲晚間表示，附近籃球場晚間水位已經快到籃框，福順段停車場車輛水位也超過車輛引擎，已經多年沒有淹水到這麼嚴重。
今天也有網友在臉書社團「我是士林人&我是北投人（士林區、北投區、大同區）」貼出停車場照片百齡橋下淹大水。只見畫面室外停車場已淹成一片汪洋，路面完全消失，有40、50輛車被泡在雨水裡，淹水已經超過輪胎。有網友看到表示，「車子都泡水了！」、「車主們哭哭」、「換新車了」、「傍晚里長有廣播移車，這下巴比Q了」。
士林北投選區台北市議員參選人陳思宇今天也在臉書彙整相關災情，社子島9段36巷內淹水快達膝蓋高度，外面馬路積水也淹到小腿；圓山底下美軍俱樂部附近大淹水，有許多車子塞在那裡；北投區公館路今天傍晚也停電。
台北市交通局今天宣布，由於上游水庫洩洪，執行疏散門「只出不進」，開放全台北市8公尺以上道路紅黃線停車，同時所有路邊停車暫停收費，但法定禁停區域如路口、公車站、消防栓、人行道、行人穿越道、快車道仍禁止臨時停車。