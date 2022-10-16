車主哭哭！基隆河水暴漲 士林堤外停車場恐逾百車泡在水裡

大雨狂炸，台北市士林區百齡橋堤外停車場水位已超過車輪，入夜後場內仍停有40、50輛汽車受困。（圖擷自臉書社團「我是士林人＆我是北投人（士林區、北投區、大同區）」）

2022/10/16 20:49

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〔記者蔡思培／台北報導〕尼莎颱風為台灣中部以北、東半部帶來暴雨。基隆河水位暴漲，台北市士林區百齡橋周邊河濱公園也遭殃，堤外停車場水位已超過車輛輪胎，基隆河兩岸至少各有40、50輛汽車未及時離開、泡在水裡，直到晚間仍有車主努力涉水嘗試脫困、險象環生。

士林區今天大雨不斷，百齡橋下也淹大水，消防局傍晚獲報，在基隆河右岸通河街325巷附近「三腳渡」一帶堤外停車場有數十輛車泡水，還有人一度受困，所幸及時獲救；基隆河左岸通河西街這邊的堤外停車場也還有數十輛車未及時離開。

葫東里里長郭淑玲也在臉書發文提醒民眾不要再開車或騎車過來，並請車主趕快去移車，有民眾要進停車場牽車，水直接淹到下半身。郭淑玲晚間表示，附近籃球場晚間水位已經快到籃框，福順段停車場車輛水位也超過車輛引擎，已經多年沒有淹水到這麼嚴重。

今天也有網友在臉書社團「我是士林人&我是北投人（士林區、北投區、大同區）」貼出停車場照片百齡橋下淹大水。只見畫面室外停車場已淹成一片汪洋，路面完全消失，有40、50輛車被泡在雨水裡，淹水已經超過輪胎。有網友看到表示，「車子都泡水了！」、「車主們哭哭」、「換新車了」、「傍晚里長有廣播移車，這下巴比Q了」。

士林北投選區台北市議員參選人陳思宇今天也在臉書彙整相關災情，社子島9段36巷內淹水快達膝蓋高度，外面馬路積水也淹到小腿；圓山底下美軍俱樂部附近大淹水，有許多車子塞在那裡；北投區公館路今天傍晚也停電。

台北市交通局今天宣布，由於上游水庫洩洪，執行疏散門「只出不進」，開放全台北市8公尺以上道路紅黃線停車，同時所有路邊停車暫停收費，但法定禁停區域如路口、公車站、消防栓、人行道、行人穿越道、快車道仍禁止臨時停車。

葫東里里長郭淑玲臉書影片（10/16晚間8點情況）：

士林區百齡橋附近河水暴漲，堤外停車場水位已經淹到小汽車引擎蓋高度。（圖擷自士林區葫東里里長郭淑玲臉書）

台北市士林區百齡橋附近通河西街堤外停車場也還有很多車輛泡在水中。（圖擷取自士林區葫東里長郭淑玲臉書）

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