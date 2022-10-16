士林堤外停車場淹水2人一度受困 1男抱籃球架求生

有一名男子受困士林一處籃球場，他抱著籃球架差點滅頂，消防員獲報後下水順利將他救出。（記者王冠仁翻攝）

2022/10/16 20:23

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車主哭哭！基隆河水暴漲 士林堤外停車場恐逾百車泡在水裡

〔記者王冠仁／台北報導〕「尼莎」颱風帶來豪雨，台北市士林區今天晚上接連發生民眾因豪雨積水而受困的情況。有1男1女受困在一處堤外停車場，該名女子甚至受困在泡水的轎車當中，在該處附近的另處籃球場，則是有1位年輕男性，被暴漲的河水困住，他當時緊緊抱著籃球架才沒遭大水沖走，險象環生。幸運的是，經消防員下水搶救，這3人都沒有大礙。

台北市消防局今天晚上6時36分接獲報案，民眾聲稱位於士林區通河街325巷附近的堤外停車場，有人因淹水受困。消防員到場時發現，一名年近70歲的男子，已經自行走到附近路面，沒有受困；但另名年近60歲的婦人，則是坐在淹水的轎車當中。

消防員說，當時婦人的丈夫在一旁路面上相當焦急，他一度想要下水前往救援，但消防員擔心他發生意外，火速將他攔住；消防員隨即利用救生圈以及繩索下水救援，將女子從受困的轎車中救出來，在晚上7時15分順利將婦人救出。

除此之外，消防局在晚上7點再次接獲通報，民眾聲稱堤外停車場附近的另處籃球場，也有一名男子因大水受困。

消防員趕往籃球場，發現該處水深及腰，有一名年約25歲的男子，環抱著籃球架，險象環生；該名男子抱著籃球架、見到消防員出現時不斷大聲呼救，消防員再度以救生圈及繩索下水救援，5分鐘後順利將他救上岸。

消防局說，今晚救出的2男1女都意識清楚沒受傷、不需送醫。由於目前河堤內積水暴漲，消防車無法進出，為防止有其他人受困待援，消防員目前搭乘橡皮艇並利用廣播器沿途持續搜索。

有一名男子受困士林一處籃球場，他抱著籃球架差點滅頂，消防員獲報後下水順利救出。（記者王冠仁翻攝）

台北市士林區一處堤外停車場因豪雨不斷而淹水，其中有2男1女受困，幸虧經消防員救援後才脫困。（記者王冠仁翻攝）

台北市士林區一處堤外停車場因豪雨不斷而淹水，其中有2男1女受困，幸虧經消防員救援後才脫困。（記者王冠仁翻攝）

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