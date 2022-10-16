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    首頁　>　臺北市

    說好的SOP？柯文哲取消行程 民眾黨台中市黨部：他心繫災情

    柯文哲（右四）今天到台中市輔選，還與民眾黨的市議員候選人合體造勢，不過被批評台北市大雨已經成災竟然還跑到外地拚選舉，他原本堅持行程照舊，到傍晚卻變卦，取消最後2個輔選行程，火速趕回台北。（記者蘇金鳳攝）

    柯文哲（右四）今天到台中市輔選，還與民眾黨的市議員候選人合體造勢，不過被批評台北市大雨已經成災竟然還跑到外地拚選舉，他原本堅持行程照舊，到傍晚卻變卦，取消最後2個輔選行程，火速趕回台北。（記者蘇金鳳攝）

    2022/10/16 19:42

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    台北雨成災他卻到台中 柯文哲：健全政府下屬都能依SOP自動進行

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕民眾黨主席、台北市長柯文哲今天（16日）到台中市，除了安排催票記者會，還有5個輔選行程，由於遭綠營質疑台北有災情還跑到台中輔選，柯文哲原本還不以為意，強調市府有SOP（標準作業程序）可因應，傍晚卻變卦，臨時取消最後2個行程火速趕回台北；民眾黨台中黨部表示，柯文哲「心繫災情」，取消後面2個行程。

    柯文哲今天下午到台中市進行輔選，共有6個行程，先到台灣大道安和路口的大型催票看板，跟11位市議員候選人一同催票。

    原本下一個行程是到大里霧峰，參加市議員候選人江和樹小 小阿兵哥體驗營活動，但因雨取消，便至第3個行程北屯區紫微宮團拜及第4個行程參加北區市議員候選人林欣德競選總部成立。

    不過到了第5個行程原本要與太平區市議員候選人葉諾凡戰車掃街，但表定時間為傍晚5點40到晚上7點，而晚上8點30分再到一中街掃街。

    隨著氣象報告不斷報導北部會持續降雨，柯文哲決定取消最後兩個行程，趕回台北。民眾黨台中市黨部表示，心繫災情，取消後面2個行程。

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