豪雨致災柯文哲仍忙輔選 何志偉批：市民真的比選舉重要

民進黨立委何志偉。（資料照）

2022/10/16 18:48

〔記者謝君臨／台北報導〕受到尼莎颱風外圍環流影響，台北市整日暴雨不斷，部分地區更傳出災情，但台北市長柯文哲仍以民眾黨主席身份在中部輔選，引發批評。民進黨立委何志偉呼籲柯文哲：「市民真的比你的選舉還重要，別為了輔選，拋棄台北人好嗎？」

「這樣的大雨，孩子出門上學怎麼安心？」何志偉說，台北已經被雨勢轟炸了兩天，今天清晨陽明山竹子湖、陽金公路甚至出現土石流跟坍方的情況。根據「天然災害停止上班及上課作業辦法」第8條規定，其他天然災害造成交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班上課安全，或有致災之虞、必須撤離或疏散時，得發布停止上班上課。

何志偉說：「或許柯市長不在台北市，但我相信你的幕僚在，你的標準作業流程（SOP）應該也還在？氣象局已經預估明天的雨勢持續或是更猛烈。請問柯市長，山區校長自行決定是否上班上課，那其他學校呢？其他學校孩子呢？上班上課的安全都要賭賭看嗎？」

何志偉也改寫柯文哲的話回送給他，指一個比較負責的市長，不管自己在哪裡，所有施政措施都能按照SOP貼合民眾需要進行，才是一個比較光榮城市的作法。

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